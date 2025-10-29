Jovem morre após comer pão com mortadela e idoso confessa envenenamento; entenda

Um jovem de 22 anos morreu após comer um pão com mortadela no último domingo (26), em Bataguassu, cidade de cerca de 25 mil habitantes no interior do Mato Grosso do Sul. Um homem de 62 anos foi preso em flagrante depois de confessar para a polícia que colocou veneno no alimento.
A investigação apura qual substância foi usada no alimento e as circunstâncias que levaram ao envenenamento. O caso é tratado como homicídio qualificado pelo uso de veneno, segundo a delegacia do município disse ao g1.
De acordo com a Polícia Civil, o idoso relatou que, na manhã de domingo, ofereceu ao rapaz, identificado como Cleber Arguelho Neto, um pão com mortadela em frente à residência onde ambos moravam, no bairro Jardim Santa Luzia.
Poucos depois, Cleber começou a passar mal, apresentando sintomas de intoxicação aguda. Ele chegou a ser socorrido e levado a uma unidade de saúde, mas morreu antes de chegar ao hospital.
O idoso permaneceu no local até a chegada da polícia e não resistiu à prisão. Durante a perícia, foram recolhidos vestígios da substância supostamente usada no alimento.
O material foi enviado ao Instituto de Análises Laboratoriais de São Paulo, que fará o exame toxicológico. O laudo ainda não tem prazo para ser concluído.
Suspeito confessou o crime
Segundo o boletim de ocorrência, o homem de 62 anos admitiu ter colocado veneno no pão. Em depoimento, ele disse que tomou a decisão após ser ameaçado e furtado pela vítima.
Ainda de acordo com a polícia, o idoso teria deficiência física grave em razão de um acidente vascular cerebral (AVC), mas consegue se locomover e realizar atividades sozinho. Ele permanece detido na Delegacia de Bataguassu, aguardando audiência de custódia.
A investigação é conduzida pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) e corre sob sigilo. O suspeito confessou o envenenamento no momento da prisão.
Histórico da vítima
De acordo com informações da Polícia Civil, Cleber Arguelho Neto tinha passagens por envolvimento com drogas e furtos, incluindo o roubo de cabos de energia de postes de iluminação pública na cidade. A polícia investiga se havia outros desentendimentos recentes entre o jovem e o idoso.
O idoso responderá por homicídio qualificado pelo uso de veneno, crime que prevê pena de 12 a 30 anos de prisão.