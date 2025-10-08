Viral

Brilhante ideia
Jovem espalha glitter no carro e no apartamento de ex-namorado após descobrir traição e vídeo viraliza nas redes sociais

Rafaela Bressan Dela Justina, 28 anos, mostrou um print em que ele diz que se ela quiser, pode se vingar. Publicação ultrapassa 11 milhões de visualizações

@bressanpiercing / TikTok/Reproducao
Segundo a jovem, fato ocorreu quase 20 dias após o término.

Uma jovem de 28 anos viralizou nas redes sociais ao publicar um vídeo em que mostra o carro e o apartamento do ex-namorado cobertos de glitter, após ela descobrir que teria sido traída. A publicação no TikTok já soma mais de 11 milhões de visualizações (veja abaixo).

A menina, que se chama Rafaela Bressan Dela Justina, de Cuiabá, afirmou que as imagens foram gravadas no dia 27 de setembro, quase 20 dias após o término do relacionamento. Ao g1, ela contou que decidiu fazer uma "surpresa" ao ex depois de confirmar que ele convidou outra pessoa para sair enquanto eles ainda estavam juntos. 

— Quando fui questioná-lo sobre a traição, uma das coisas que ele me disse é que eu poderia me vingar. Mas ficar com outra pessoa já não fazia mais sentido, não estávamos mais juntos. A única coisa que consegui pensar foi a situação com glitter, que eu já tinha visto na internet algo semelhante, e dei boas gargalhadas — disse Rafaela ao portal de notícias.

Na publicação, ao som de Bad Reputation, ela faz uma espécie de tour pela casa do ex, que tem glitter por toda a parte. O carro dele também ficou dourado e brilhoso. 

"POV: seu namorado te traiu e disse para você se vingar", diz a legenda do vídeo, que acumula quase 20 mil comentários. Aliás, nesse espaço, há muitas ideias de internautas, que se divertiram com a situação:

"Foi brilhante, mas... meninas, usem o Pigmento Asa de Borboleta", diz uma das usuárias da rede social. "Dica: coloquem glitter no ar-condicionado e ventilador. Quando el* acabar de limpar tudo e for ligar para descansar, vai voltar todo o glitter", diz outra.

Namoro

O relacionamento sério durou um ano. Rafaela contou que o vínculo entre eles começou muito antes, quando ela ainda tinha 13 anos, e eles ficaram amigos. O namoro, no entanto, terminou por diferença de prioridades.

— Tinha passado por um período muito difícil na minha vida, marcada por um divórcio, uma transição de carreira, mudança na minha idade. Eu estava muito fragilizada e buscando pouco contato com as pessoas. A aproximação dele me deixou confortável justamente por ser alguém que me conhecia há muitos anos e acompanhou todas as fases da minha vida — contou a jovem.

