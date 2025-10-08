Jovem espalha glitter no carro e no apartamento de ex-namorado após descobrir traição e vídeo viraliza nas redes sociais

Uma jovem de 28 anos viralizou nas redes sociais ao publicar um vídeo em que mostra o carro e o apartamento do ex-namorado cobertos de glitter, após ela descobrir que teria sido traída. A publicação no TikTok já soma mais de 11 milhões de visualizações (veja abaixo).
A menina, que se chama Rafaela Bressan Dela Justina, de Cuiabá, afirmou que as imagens foram gravadas no dia 27 de setembro, quase 20 dias após o término do relacionamento. Ao g1, ela contou que decidiu fazer uma "surpresa" ao ex depois de confirmar que ele convidou outra pessoa para sair enquanto eles ainda estavam juntos.
— Quando fui questioná-lo sobre a traição, uma das coisas que ele me disse é que eu poderia me vingar. Mas ficar com outra pessoa já não fazia mais sentido, não estávamos mais juntos. A única coisa que consegui pensar foi a situação com glitter, que eu já tinha visto na internet algo semelhante, e dei boas gargalhadas — disse Rafaela ao portal de notícias.
Na publicação, ao som de Bad Reputation, ela faz uma espécie de tour pela casa do ex, que tem glitter por toda a parte. O carro dele também ficou dourado e brilhoso.
"POV: seu namorado te traiu e disse para você se vingar", diz a legenda do vídeo, que acumula quase 20 mil comentários. Aliás, nesse espaço, há muitas ideias de internautas, que se divertiram com a situação:
"Foi brilhante, mas... meninas, usem o Pigmento Asa de Borboleta", diz uma das usuárias da rede social. "Dica: coloquem glitter no ar-condicionado e ventilador. Quando el* acabar de limpar tudo e for ligar para descansar, vai voltar todo o glitter", diz outra.
Namoro
O relacionamento sério durou um ano. Rafaela contou que o vínculo entre eles começou muito antes, quando ela ainda tinha 13 anos, e eles ficaram amigos. O namoro, no entanto, terminou por diferença de prioridades.
— Tinha passado por um período muito difícil na minha vida, marcada por um divórcio, uma transição de carreira, mudança na minha idade. Eu estava muito fragilizada e buscando pouco contato com as pessoas. A aproximação dele me deixou confortável justamente por ser alguém que me conhecia há muitos anos e acompanhou todas as fases da minha vida — contou a jovem.
