Jovem Aprendiz na Petrobras: inscrições para 32 vagas são abertas; veja como participar

As inscrições para 32 vagas de jovem aprendiz na Petrobras, em Canoas, começam nesta segunda-feira (6). As oportunidades são para Técnico de Automação Industrial e Eletricista Predial. Além de Canoas, outras 22 cidades do Brasil contam com vagas no programa da Petrobras.
É possível se candidatar até 12 de outubro, por meio do site, de forma gratuita. As oportunidades fazem parte do Programa Petrobras Jovem Aprendiz, que promove a inclusão social e entrada de talentos no mercado de trabalho por meio da qualificação profissional, cumprindo os requisitos previstos na Lei de Aprendizagem.
Benefícios e vagas
São 15 vagas para Técnico de Automação Industrial e 17 oportunidades para Aprendizagem profissional de Eletricista Predial.
Os aprovados receberão um salário mínimo integral, vale-transporte, 13° salário, férias e FGTS.
De acordo com a empresa, o programa terá 21 meses de duração. A jornada será de quatro horas diárias, de segunda a sexta-feira, contabilizando 20 horas semanais.
Requisitos
Para as vagas de Técnico de Automação Industrial, é necessário ter entre 18 anos a 21 anos e 7 meses e estar cursando, no mínimo, o 2º ano do Ensino Médio.
Para a vaga de Aprendizagem Profissional de Eletricista Predial é necessário ter entre 16 anos a 21 anos e 7 meses, cursando, no mínimo, o 9º ano do Ensino Fundamental.
Termo em alta no Google Trends
As oportunidades de atuar como Jovem Aprendiz na Petrobras chamaram a atenção dos usuários, o que refletiu nas buscas apresentadas pelo Google Trends. Durante a noite de domingo (5) e a manhã de segunda-feira (6), o termo esteve em alta:
