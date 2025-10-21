"Já tinha desistido", diz dona de celular encontrado por jovem com detector de metais na areia da praia de Balneário Camboriú

Um jovem de 27 anos viralizou nas redes sociais ao encontrar, com a ajuda de um detector de metais, um iPhone enterrado na Praia Central, em Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina. O aparelho estava intacto, funcionando normalmente, e foi devolvido à proprietária.
No vídeo que repercutiu nas redes (veja abaixo), é possível ouvir o som do detector apitando enquanto o jovem, identificado como Mateus Natan da Silva, se aproxima do objeto, que estava na parte rasa do mar.
Conhecido nas redes como “caçador de tesouros”, Mateus acumula mais de meio milhão de seguidores e tem uma meta curiosa: atingir R$ 1 milhão em itens encontrados.
Celular foi entregue para a dona
O celular foi localizado no dia 19 de setembro, mas o relato só foi compartilhado nas redes sociais neste mês. Segundo Mateus, o aparelho estava em bom estado, apesar do tempo debaixo d’água.
— Lavei com água corrente para tirar o sal e a areia e deixei mergulhado no arroz por dois dias. Coloquei no carregador e, inacreditavelmente, ele ligou. Mas não estava no modo perdido nem tinha contato de emergência — contou no vídeo.
Para localizar a dona do aparelho, ele colocou o chip em outro celular e usou o número como chave Pix.
— Fiz um story mostrando o nome e pedindo ajuda para encontrá-la. Em poucas horas, conseguimos — disse.
No vídeo compartilhado por Mateus, a dona, uma jovem de 23 anos, moradora de Capanema, no Paraná, se disse muito surpresa com o achado.
— Já tinha desistido do celular, cheguei a comprar outro — disse ela, por áudio, reproduzido no vídeo de Mateus.
Essa não foi a primeira vez que o “caçador de tesouros” encontrou um iPhone na praia. Em junho do ano passado, ele localizou um iPhone 14 Pro, que não funcionava mais. Já em janeiro, outro aparelho achado por ele também foi devolvido à dona.
Veja o vídeo:
