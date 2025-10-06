Itaú fora do ar? Aplicativos de bancos têm instabilidade nesta segunda-feira

Clientes de diferentes bancos, como Itaú, Nubank, Bradesco e Santander, usaram as redes sociais nesta segunda-feira (6) para relatar dificuldades no pagamento de boletos pelos aplicativos das instituições.
De acordo com o site Downdetector, que monitora reclamações de instabilidade em serviços online, o Nubank registrou cerca de 152 notificações por volta das 11h. No mesmo horário, o Itaú contabilizava 144 queixas, e o Bradesco, 92.
A falha ocorre justamente no quinto dia útil do mês, data em que a maioria das empresas deposita os salários dos funcionários, e muitos consumidores aproveitam para quitar contas.
Os bancos se posicionaram nas redes sociais. Para um usuário no X, o Itaú informou que identificou uma "indisponibilidade momentânea" e trabalha para resolver o problema. Em uma publicação no Instagram, o banco informou que "está trabalhando com urgência para que os sistemas sejam restabelecidos o mais rapidamente possível".
O Banco do Brasil, afirmou, em nota, que "as transações em todos os canais de atendimento funcionam normalmente nesta segunda-feira".
Já o Nubank disse ter conhecimento das dificuldades relatadas, mas que o problema seria externo ao seu sistema e está em busca de uma solução.
Febraban se pronunciou
A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou, na tarde desta segunda, que o serviço de pagamento de boletos registrou uma oscilação sistêmica gerando lentidão no processo de pagamento.
"A Febraban informa que seus bancos associados contam com processo de contingência, estabelecido por força da Autorregulação da cobrança, para atender seus clientes na eventual ocorrência de problemas sistêmicos. Tais processos reduziram o impacto aos clientes bancários", disse a federação, em nota.
