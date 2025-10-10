Irmãs têm filhas no mesmo dia e hospital sem saberem uma da outra

O que era para ser um dia comum na maternidade acabou virando um momento inesquecível para duas irmãs de Rio Branco, no Acre. No dia 30 de setembro, elas deram à luz no mesmo hospital e no mesmo dia sem saber que estavam internadas lado a lado. As informações são do g1.
Luana Yasmim, 20 anos, e Joana Darc, 21, emocionaram quem acompanhou a chegada das meninas — Ana Laura e Maria Liz — que agora compartilham o aniversário.
Ana Laura, filha de Luana, nasceu às 2h35min, de parto normal. A chegada da bebê era esperada apenas para o fim de outubro, mas a jovem precisou ser internada dias antes por conta da pressão alta.
A mãe das meninas, Karen Cristine, acompanhou os dois partos e relatou que a filha Luana já estava com dois centímetros de dilatação e ganhou o bebê na madrugada do dia 29 para o dia 30. Ela deu entrada na maternidade no dia 25 e precisou ter o parto induzido.
A família optou por não contar a Joana que a irmã já estava internada. Mas a outra criança, Maria Liz, nasceu por volta das 22h45min no mesmo dia 30. O parto dela estava previsto apenas para 3 de outubro.
As irmãs compartilham o mesmo sentimento de felicidade e já estão com ideias de comemorarem os "mesversários" de Ana Laura e Maria Liz juntas.
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular