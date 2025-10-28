Intoxicação por refrigerante em SC: veja o que se sabe sobre o caso

A Polícia Civil e a Polícia Científica de Santa Catarina investigam o caso de intoxicação de 12 funcionários de uma unidade de pronto-atendimento (UPA) em Santa Cecília, no planalto catarinense. O grupo passou mal após beber um refrigerante, servido durante o café da tarde no dia 21 de outubro.
Os servidores relataram tontura, sono intenso e lapsos de memória, sintomas que surgiram quase ao mesmo tempo. Todos chegaram a ser internados, mas já receberam alta e seguem em acompanhamento médico, conforme informou a Secretaria Municipal de Saúde ao g1.
Um laudo inicial do Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina (CIATox) não detectou substâncias suspeitas na bebida consumida pelas vítimas.
A Polícia Científica enviou amostras de sangue e urina dos 12 servidores para exames complementares em laboratórios de São Paulo. A Polícia Civil ainda não divulgou quais substâncias já foram descartadas.
Como tudo aconteceu?
Segundo o g1, os sintomas começaram logo após o café da tarde, quando os funcionários compartilharam um refrigerante de dois litros levado por uma mulher ao posto de saúde.
Ela foi identificada como tia de um funcionário da unidade, e ambos foram presos, suspeitos de envolvimento no episódio.
O homem que trabalha no local foi afastado das funções no início de outubro, após ser alvo de uma denúncia por assédio sexual feita por colegas. Durante uma operação, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão nas residências dos dois. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.
Sintomas e relatos das vítimas
Em nota, a Secretaria de Saúde relatou que várias pessoas não se lembravam com clareza dos acontecimentos após o consumo da bebida. Uma das vítimas afirmou: "onde eu me encosto, eu durmo". Outras relataram tontura, peso na cabeça e sonolência extrema.
Entre os afetados estão médicos, enfermeiros, técnicos, farmacêuticos e pessoal administrativo. Um técnico de enfermagem, que também é vereador na cidade, chegou a ser transferido para outro município em razão do quadro clínico.
As autoridades ainda não confirmaram se a substância responsável pelos sintomas foi identificada. Todas as 12 vítimas receberam alta e seguem em acompanhamento médico.
