Inspirado na série "Bridgerton", estudante baiano recria quarto no estilo rococó e viraliza nas redes sociais

De longe, o espaço poderia ser um cenário de época: paredes ornamentadas, molduras em gesso, colunas e detalhes dourados. Mas o que as câmeras do TikTok mostram é o quarto de um estudante, no interior da Bahia, transformado com as próprias mãos em um ambiente no estilo rococó, e que viralizou nas redes.
Morador de Itapetinga, cidade de cerca de 70 mil habitantes, Ramon Nascimento, 21 anos, começou o projeto como uma tentativa de unir duas paixões antigas: arte e arquitetura. Segundo ele, o quarto foi o espaço escolhido para materializar uma ideia que nasceu de curiosidade e afeto ainda na infância.
— Eu sempre tive contato com a arte, desde quando era criança. A minha mãe era muito ligada na moda, fazia desenhos, desenhava plantas de casa, e minha avó também sempre me incentivou. Sempre fui muito de criar, de fazer — recorda Ramon.
Como tudo começou
A ideia surgiu em uma tarde comum, enquanto assistia à série Bridgerton com a avó, Maria Rosane, sua principal apoiadora.
— Quando eu comecei a assistir, ela estava comigo. Aí, ela também falou: "olha, as casas são bonitas por dentro". Aqui onde eu moro, muitas casas têm infiltrações, e percebi que, antigamente, as ornamentações ajudavam a disfarçar isso. Achei bonito e vi que conseguiria fazer. Juntei o útil ao belo — lembra.
O estudante começou pesquisando sobre o estilo rococó, uma vertente da arte europeia do século 18, marcada por curvas, dourados e exuberância. Passou meses estudando técnicas, observando moldes de gesso e acompanhando vídeos de artistas estrangeiros. Quando entendeu o processo, decidiu tentar:
— Eu falei: "vou fazer". Não sabia se ia dar certo. Mas pensei que o meu mundo é o meu quarto. Então comecei aqui.
As primeiras dificuldades surgiram nas paredes, que precisaram ser lixadas e niveladas antes de receber os ornamentos. Sem ajuda profissional, Ramon aprendeu sozinho a moldar, aplicar e dar acabamento ao ambiente — trabalho que ele faz à noite, depois das aulas.
— Faço faculdade de Direito, em outra cidade, a cem quilômetros daqui. Saio de casa e só volto pra dormir. No final de semana, sobra um tempinho. Mas é um trabalho que exige calma. Se tiver pressa, o acabamento não fica bem feito — explica.
O quarto como obra
Ramon usa gesso e silicone para produzir as peças. Algumas ele compra prontas, outras, modela do zero com argila, antes de tirar o molde.
— Eu desenho o ornamento na base, modelo na argila, tiro o molde com a borracha de silicone e fabrico as peças de gesso. Depois preparo a parede, dou acabamento com pincel e água. Algumas partes ainda vou pintar com folha de ouro, que é bem demorado — detalha.
O processo, diz ele, está quase no fim: faltam o teto, parte de uma parede e o piso, que deve ser de mármore ou porcelanato. Depois do quarto, ele já tem planos de fazer a decoração no resto da casa.
Entre a arte e o viral
O primeiro vídeo de Ramon foi publicado no TikTok em maio de 2025 e atingiu dois milhões de visualizações em dois dias. Ele conta que não esperava tamanha repercussão. Atualmente, já conta com 30 mil seguidores e mais de 1 milhão de curtidas na rede social.
— Eu sabia que tinha muita gente que gosta de arte, mas não imaginei que chegaria a esse nível. Postei dois vídeos e já bati 10 mil seguidores. Foi um crescimento muito rápido — afirma.
Os comentários, diz ele, são o que o motivam a continuar na obra.
— Faz quase um ano que comecei. Se eu pudesse me dedicar todos os dias, acho que terminaria em dois meses. Mas, com a faculdade, vai indo devagar. Eu sei que todo mundo está esperando ali, ansioso pra ver o resultado. Eu também.
Apesar do sucesso, o estudante garante que não pensa em transformar o quarto em negócio.
— Os moldes eu pretendo vender, sim. Mas é mais pela arte do que pelo lado comercial. Se fosse só por dinheiro, eu não faria — diz.
— Tudo o que estou fazendo é pela arte. Se eu colocasse na ponta do lápis, talvez dissesse que não vale a pena. Mas acredito que é um trabalho que inspira. Quero mostrar que qualquer pessoa pode criar. Sou do interior da Bahia, e mesmo assim consegui fazer. A arte pode ser resgatada por qualquer um, não precisa vir de uma grande cidade ou de uma elite — complementa.
O que é o estilo rococó?
O rococó foi um movimento artístico que surgiu na França no início do século 18, como uma evolução mais leve e ornamental do barroco. Se caracteriza pelo uso de curvas, arabescos, dourados, espelhos e cores claras, criando ambientes cheios de movimento e elegância.
Enquanto o barroco valoriza a simetria e o drama, o rococó busca harmonia e fluidez, priorizando a estética e a sensação de leveza. Foi amplamente utilizado em palácios e salões europeus e, séculos depois, inspirou cenários como os da série Bridgerton.