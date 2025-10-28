Inspirado na série "Bridgerton", estudante baiano recria quarto no estilo rococó e viraliza nas redes sociais

— Tudo o que estou fazendo é pela arte. Se eu colocasse na ponta do lápis, talvez dissesse que não vale a pena. Mas acredito que é um trabalho que inspira. Quero mostrar que qualquer pessoa pode criar. Sou do interior da Bahia, e mesmo assim consegui fazer. A arte pode ser resgatada por qualquer um, não precisa vir de uma grande cidade ou de uma elite — complementa.