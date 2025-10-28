Influenciadores Vittor Fernando e Gabriel Fuentes são baleados no RJ; polícia investiga tentativa de homicídio

Os influenciadores Vittor Fernando e Gabriel Fuentes tiveram o carro alvejado enquanto retornavam do Rio de Janeiro para São Paulo. Os dois foram baleados, mas passam bem. A Polícia Civil investiga o caso como tentativa de homicídio.
Nas redes sociais, o casal publicou, nesta segunda-feira (27), um comunicado em conjunto para tranquilizar os seguidores, afirmando que estão bem e sob cuidados médicos.
“Informamos que os atores e influenciadores Vittor Fernando e Gabriel Fuentes passaram por uma tentativa de assalto enquanto retornavam do Rio de Janeiro. Vittor e Gabriel foram alvejados, receberam atendimento médico imediato e encontram-se fora de perigo, em recuperação e sob acompanhamento médico. Agradecemos pelas mensagens de carinho e pedimos compreensão e respeito nesse momento delicado. Assim que possível, os próprios se pronunciarão”, relatou o comunicado.
Ataque ocorreu em Itatiaia
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os artistas foram vítimas de uma tentativa de homicídio na madrugada de sexta-feira (24), na Rua das Laranjeiras, bairro Penedo, em Itatiaia, no sul do Rio de Janeiro.
Segundo o boletim de ocorrência, Vittor e Gabriel haviam parado em um posto de combustíveis para lanchar quando um homem não identificado se aproximou e atirou diversas vezes contra o carro em que estavam.
“Em seguida, o agressor reapareceu em uma rua próxima e voltou a atirar. Um dos homens foi atingido de raspão, e o outro teve um ferimento na perna. Mesmo com o carro danificado, as vítimas conseguiram dirigir até o posto, na Via Dutra, onde pediram socorro a populares”, informou a SSP à revista Quem.
Os dois foram socorridos por policiais rodoviários federais e militares e levados ao Pronto-Socorro Municipal. O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Queluz (SP), que já requisitou perícia.
Casal é conhecido nas redes
O influenciador Vittor Fernando cria conteúdo no TikTok e ficou conhecido pelo humor e vídeos de dublagem.
Gabriel Fuentes ficou famoso ao atuar como galã em Malhação. Ele também tem trabalhos no cinema e em plataformas de streaming.
Os dois assumiram o relacionamento no início deste ano e têm feito aparições frequentes em eventos de moda e entretenimento.
