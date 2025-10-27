Influenciador conhecido como "Rei do Fuá" é morto com mais de 15 tiros na frente de casa no Ceará

O influenciador digital Gefferson Willian dos Santos, 36 anos, conhecido como "Rei do Fuá", foi morto a tiros na noite de domingo (26) em Brejo Santo, no interior do Ceará. O crime aconteceu por volta das 21h, em frente à residência onde ele morava.
De acordo com testemunhas, Gefferson estava chegando em casa, na Rua Aristides Nezinho, quando foi surpreendido por um homem em uma motocicleta, que abriu fogo contra o veículo que ele dirigia.
O vidro do lado do motorista foi atingido por diversos disparos. O influenciador ainda tentou escapar pela porta do passageiro, mas foi alcançado e morto no local. A perícia contabilizou pelo menos 17 tiros.
A Secretaria da Segurança Pública do Ceará (SSPDS) foi questionada pelo g1 sobre a investigação e a identidade do atirador, mas não havia se manifestado.
Denúncia de atentado e ameaças anteriores
Conhecido por suas publicações provocativas, o "Rei do Fuá" já havia relatado nas redes sociais que estava sendo ameaçado de morte.
Em janeiro deste ano, ele denunciou ter sofrido um atentado. O influenciador afirmou que foram disparados 30 tiros contra a casa e o carro onde ele estava. Ele chegou a publicar imagens dos estragos e disse que escapou ileso.
Gefferson era uma figura polêmica na região. Com 16 mil seguidores no Instagram, usava o perfil para comentar temas políticos e sociais de Brejo Santo e municípios vizinhos, frequentemente envolvendo autoridades locais, empresários e outras personalidades em suas críticas e sátiras.
Polêmicas
Antes da fama nas redes, Gefferson teve passagens por emissoras de rádio da região do Cariri, incluindo uma em Milagres, onde apresentava programas de entretenimento.
Nos últimos anos, o influenciador passou a responder a ações judiciais por difamação, calúnia e danos morais, movidas por pessoas citadas em suas postagens.
O corpo de Gefferson Willian dos Santos foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Juazeiro do Norte.