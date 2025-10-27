Viral

Brejo Santo
Influenciador conhecido como "Rei do Fuá" é morto com mais de 15 tiros na frente de casa no Ceará

Gefferson Willian dos Santos, conhecido pelas publicações polêmicas nas redes sociais, havia denunciado um atentado meses antes

Zero Hora

@reidofua / Instagram/Reprodução
Crime ocorreu por volta das 21h, em frente à residência onde influenciador morava.

O influenciador digital Gefferson Willian dos Santos, 36 anos, conhecido como "Rei do Fuá", foi morto a tiros na noite de domingo (26) em Brejo Santo, no interior do Ceará. O crime aconteceu por volta das 21h, em frente à residência onde ele morava.

De acordo com testemunhas, Gefferson estava chegando em casa, na Rua Aristides Nezinho, quando foi surpreendido por um homem em uma motocicleta, que abriu fogo contra o veículo que ele dirigia.

O vidro do lado do motorista foi atingido por diversos disparos. O influenciador ainda tentou escapar pela porta do passageiro, mas foi alcançado e morto no local. A perícia contabilizou pelo menos 17 tiros.

A Secretaria da Segurança Pública do Ceará (SSPDS) foi questionada pelo g1 sobre a investigação e a identidade do atirador, mas não havia se manifestado.

Denúncia de atentado e ameaças anteriores

Conhecido por suas publicações provocativas, o "Rei do Fuá" já havia relatado nas redes sociais que estava sendo ameaçado de morte.

Em janeiro deste ano, ele denunciou ter sofrido um atentado. O influenciador afirmou que foram disparados 30 tiros contra a casa e o carro onde ele estava. Ele chegou a publicar imagens dos estragos e disse que escapou ileso.

Gefferson era uma figura polêmica na região. Com 16 mil seguidores no Instagram, usava o perfil para comentar temas políticos e sociais de Brejo Santo e municípios vizinhos, frequentemente envolvendo autoridades locais, empresários e outras personalidades em suas críticas e sátiras.

Polêmicas

Antes da fama nas redes, Gefferson teve passagens por emissoras de rádio da região do Cariri, incluindo uma em Milagres, onde apresentava programas de entretenimento.

Nos últimos anos, o influenciador passou a responder a ações judiciais por difamação, calúnia e danos morais, movidas por pessoas citadas em suas postagens.

O corpo de Gefferson Willian dos Santos foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Juazeiro do Norte.

