Identidade de nazista em foto de assassinato no Holocausto é descoberta através da IA; entenda

Um homem judeu ajoelhado de terno diante de uma vala. Atrás dele, um soldado nazista aponta uma arma para a sua cabeça enquanto tropas alemãs cercam os dois e os observam. A cena, registrada em uma das fotos mais impactantes do Holocausto, ficou conhecida como “O Último Judeu de Vinítsia” e permaneceu envolta em mistério por décadas. O contexto da imagem e a identidade dos homens eram, até então, desconhecidos.