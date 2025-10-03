O que se sabe sobre o caso do cantor Hungria, internado sob suspeita de intoxicação por metanol

Internado desde a manhã de quinta-feira (2), em Brasília, o rapper Hungria apresentou "evolução positiva" em seu quadro clínico. A informação foi confirmada pela assessoria do músico, por meio de nota, na manhã desta sexta-feira (3). Ele segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no DF Star, em Brasília.
O artista ingressou na unidade de saúde após suspeita de ter ingerido uma bebida adulterada. Essa suspeita ocorreu em função dos sintomas que ele apresentou, como dor de cabeça, náuseas e visão turva.
No entanto, ainda não há confirmação se a intoxicação foi por metanol. Segundo os familiares e o médico responsável pelo caso do cantor, os resultados dos exames devem sair em até sete dias.
"De acordo com o médico assistente, Dr. Leandro Machado, o artista dormiu bem, se alimentou normalmente e está evoluindo de forma satisfatória", disse a equipe do músico na nota compartilhada nos stories do Instagram. O informe ainda destaca que os exames laboratoriais já apresentam melhora.
Também por meio de nota, a assessoria de Hungria informou que os shows que ele realizaria no final de semana foram suspensos e serão reagendados.
O Distrito Federal registrou uma suspeita de intoxicação por metanol, de acordo com o Ministério da Saúde. Porém, a pasta não confirmou se é o caso do rapper.
Entenda o caso
Imagens de câmeras de segurança mostram o rapper comprando bebidas alcoólicas em uma distribuidora em Vicente Pires, no Distrito Federal, horas antes de ser internado.
No vídeo, ele estaria em um estacionamento em frente ao local e adquirindo latas de energético e garrafas de vodca. O local foi fechado ainda na tarde desta quinta-feira (2), e a Polícia Civil apreendeu garrafas vendidas no local.
O governo do Distrito Federal também informou que o local foi interditado pela Vigilância Sanitária por falta de licença de funcionamento e comercialização de bebidas alcoólicas clandestinas.
Em nota enviada ao g1, a distribuidora afirmou que comercializa "produtos com certificado de origem, todos devidamente acompanhados da nota fiscal, assegurando a qualidade e a legalidade de cada item disponibilizado".
Os irmãos de Hungria relataram ainda que, durante a madrugada, o cantor teria pedido bebida em um segundo estabelecimento, não identificado pela família.
Casos suspeitos de intoxicação por metanol
Até a tarde de quinta-feira (2), o Brasil havia registrado 59 casos suspeitos de intoxicação por metanol. Outros 11 casos já haviam sido confirmados por meio de detecção laboratorial pelo Centro de Informações Estratégicas e Resposta de Vigilância em Saúde (Cievs), segundo a Sala de Situação instalada pelo governo federal.
Na manhã desta sexta-feira, o governo da Bahia informou sobre uma morte em Feira de Santana, que pode ter sido causada por intoxicação de metanol. Um homem de 56 anos teria ido até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Queimadinha, mas acabou morrendo no local. O caso será acompanhado pelas equipes de vigilância local e estadual.
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular