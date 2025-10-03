O que se sabe sobre o caso do cantor Hungria, internado sob suspeita de intoxicação por metanol

Na manhã desta sexta-feira, o governo da Bahia informou sobre uma morte em Feira de Santana, que pode ter sido causada por intoxicação de metanol. Um homem de 56 anos teria ido até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Queimadinha, mas acabou morrendo no local. O caso será acompanhado pelas equipes de vigilância local e estadual.