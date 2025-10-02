Horário de verão pode ser proibido no Brasil? Confira o que propõe o projeto e quais os próximos passos no Congresso

O projeto de lei (PL) que quer proibir o horário de verão no Brasil deu o primeiro passo no Congresso Nacional ao ser aprovado pela Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados na segunda-feira (29). Agora, o PL 397/07 segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa.