Horário de verão pode ser proibido no Brasil? Confira o que propõe o projeto e quais os próximos passos no Congresso

O projeto de lei (PL) que quer proibir o horário de verão no Brasil deu o primeiro passo no Congresso Nacional ao ser aprovado pela Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados na segunda-feira (29). Agora, o PL 397/07 segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa.
Apresentado em 2007 pelo então deputado Valdir Colatto (na época no MDB-SC, atualmente no PL), o projeto sustenta que o horário especial causa redução ínfima no consumo de energia elétrica, além de causar efeitos negativos sobre a saúde de parte da população.
O projeto só começou a avançar na casa em 2025, 18 anos depois de ter sido apresentado. Em julho deste ano, o deputado Jorge Solla (PT-BA) apresentou o requerimento de redistribuição do projeto e, em agosto, foi definida a relatoria da proposta, que ficou com Otto Alencar Filho (PSD-BA).
Em 3 de setembro, Alencar Filho apresentou, então, parecer a favor da proibição do horário de verão na Comissão de Minas e Energia. O texto foi aprovado pelo grupo em 24 do mesmo mês. O parecer foi recebido e encaminhado à publicação em 29 de setembro.
Próximos passos
O PL 397/07 segue agora para a análise da CCJ. O projeto, que tramita em caráter conclusivo nas comissões, não precisa passar pelo plenário da Câmara — a não ser que haja recurso para isso.
Em caso de aprovação nas comissões, a proposta segue para análise do Senado e, depois, para sanção do presidente Lula. De acordo com a Casa legislativa, ainda não há previsão para votação das proposições.
— Espero que seja aprovado com a maior brevidade possível para não tardar a tramitação no Senado Federal, e, finalmente, seguir para sanção presidencial — afirma o deputado Otto Alencar Filho, relator do projeto.
Alencar Filho ainda reforça a preocupação em relação aos "efeitos nocivos do horário de verão para a saúde da população brasileira" e reforça:
— Estudos do Ministério de Minas e Energia e do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) indicam não haver mais economia de energia com a medida.
O substitutivo apresentado e aprovado na Comissão de Minas e Energia, no entanto, prevê a possibilidade de adoção excepcional do horário de verão em casos de crise energética ou necessidade de otimizar o fornecimento de energia. Nesses casos, deverão ser observados critérios regionais para evitar sobrecarga no sistema elétrico.
Órgão recomendou volta do recurso
O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), órgão que coordena a geração e transmissão de energia no país, recomendou, em julho, a volta do horário de verão — que adianta o relógio em uma hora na primavera e no verão.
O principal objetivo da mudança é a redução de consumo de energia elétrica a partir do melhor aproveitamento da luz natural.
No entanto, o Ministério de Minas e Energia defende que, devido a mudanças no hábito de consumo de energia da população, o horário de verão deixou de produzir os resultados para os quais essa política pública foi formulada.
Mudança no horário faz mal à saúde?
Segundo a endocrinologista Carolina Petry, os estudos sobre o assunto ainda são heterogêneos, ou seja, dividem opiniões entre os especialistas.
— Alguns destes estudos sugerem aumento do risco de infarto e de piora da depressão em pacientes já susceptíveis (durante o horário de verão) — pontua.
Ao adiantar o horário em uma hora, é natural ocorrer um jet lag, conforme a especialista. Ela ainda afirma que é possível contornar o mal-estar pela mudança de horário com a antecipação do sono em 15 a 20 minutos por dia — um pouco antes da mudança de horário.
— As pessoas matutinas são mais afetadas, pois têm o hábito de acordar cedo e gostam do amanhecer mais cedo. As pessoas vespertinas tendem a gostar do horário de verão, pois o amanhecer muito cedo atrapalha o sono — esclarece.
Com mais horas com dia e claridade, o ser humano tem tendência de seguir mais tempo ativo, aponta Carolina:
— No inverno, por exemplo, quando saímos do trabalho já está escuro, dá vontade de se recolher em casa e descansar. No verão, mesmo sem horário de verão, quando saímos do trabalho é dia, e a energia para fazer alguma coisa a mais (como um exercício) é maior.
