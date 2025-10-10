Havaianas troca cor "buttercream" por "encardida" e vê aumento de receita; entenda

No começo de 2025, a cor “buttercream”, da Havaianas — um quase bege —, virou assunto nas redes. Internautas passaram a chamá-la de “encardida”, comparando o tom ao dos chinelos brancos que, depois de lavados, perdem a sujeira, mas ficam com aquele resíduo amarelado de fundo, típico do branco encardido.
O que poderia ter sido só uma brincadeira acabou se tornando uma oportunidade de negócio. A Havaianas decidiu entrar na brincadeira e mudou oficialmente o nome da cor nas lojas. "Se o brasileiro rebatizou, a gente muda o nome oficialmente", disse a marca em uma das postagens.
A marca fez publicações nas redes sociais anunciando a novidade em julho, e o resultado foi instantaneamente positivo. O engajamento cresceu e com ele vendas do modelo da cor “encardida” dispararam, gerando 89% mais receita em comparação com a antiga “buttercream”, conforme a CNN Brasil.
Cor mais vendida da Havaianas
Atualmente, o modelo mais vendido no site da marca é a cor “encardida”. Ela faz parte da linha Brasil Logo, uma das mais tradicionais da Havaianas, conhecida pelas cores sólidas, pelo nome da marca em relevo na tira e pela clássica bandeirinha do Brasil. A coleção conta com 12 cores.
Estratégia de conexão
Carlos Paschoal, diretor-executivo da Alpargatas, controladora da marca, contou no BConnected 2025, em São Paulo, que essa ação é parte de um movimento maior de recuperação da empresa. Envolve-se, assim, a simplificação de portfólio, corte de custos e foco no “core business”, com iniciativas que conectam a marca à vida das pessoas, e, consequentemente, impulsionando resultados, como os observados após mudança da nominação da cor do chinelo.
Em 2024, a Alpargatas faturou R$ 4,108 bilhões — 10% a mais que em 2023 — e voltou a lucrar após um prejuízo de R$ 1,867 bilhão no ano anterior. A Havaianas continua liderando o mercado de chinelos: 77% no feminino, 63% no masculino e 49% no infantil.