Havaianas troca cor "buttercream" por "encardida" e vê aumento de receita; entenda

Carlos Paschoal, diretor-executivo da Alpargatas, controladora da marca, contou no BConnected 2025, em São Paulo, que essa ação é parte de um movimento maior de recuperação da empresa. Envolve-se, assim, a simplificação de portfólio, corte de custos e foco no “core business”, com iniciativas que conectam a marca à vida das pessoas, e, consequentemente, impulsionando resultados, como os observados após mudança da nominação da cor do chinelo.