A história de Harry Potter começa no mundo literário, mas toma conta das telonas logo em seguida. A saga do bruxinho tem início ainda quando criança e se estende até a fase adulta, quando Harry, ao longo de anos, precisa encarar de frente o vilão Lord Voldemort e enfrentar os fantasmas de seu passado. Por sorte, nesta aventura que virou um clássico do cinema, Harry contará com amigos fiéis e aliados poderosos.
Ordem cronológica dos filmes Harry Potter
A ordem cronológica dos filmes segue a cronologia dos livros, publicados por J.K. Rowling, entre 1997 e 2007. Os longas seguem o mesmo espaço temporal de 10 anos, com o primeiro lançado em 2001 e o último em 2011. Todos os filmes da saga estão disponíveis na plataforma de streaming Max.
Confira a ordem cronológica dos filmes Harry Potter:
- Harry Potter e a Pedra Filosofal (2001)
- Harry Potter e a Câmara Secreta (2002)
- Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban (2004)
- Harry Potter e o Cálice de Fogo (2005)
- Harry Potter e a Ordem da Fênix (2007)
- Harry Potter e o Enigma do Príncipe (2009)
- Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1 (2010)
- Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2 (2011)
Harry Potter e a Pedra Filosofal (2001)
Harry Potter perde seus pais após um atentado de Lord Valdemort assasiná-los. Órfão, ele acaba criado por seus tios desprezíveis, os Dursleys. Sua herança mágica lhe rende uma carta como convite para ingressar em Hogwarts, uma famosa escola de magia e bruxaria. Inicialmente, os Dursley impedem o sobrinho de ler a carta, mas tão logo uma visita inesperada de Hagrid, o guarda-caça de Hogwarts, chega para levar o jovem bruxinho para a escola. Lá, Harry encontra um mundo mágico e, na companhia de Rony Weasley e Hermione Granger, vive diversas aventuras e enfrenta inimigos do seu passado.
- Onde assistir: Max
Harry Potter e a Câmara Secreta (2002)
Depois de férias com os tios, Harry se prepara para o retorno a Hogwarts. No entanto, a visita inesperada do pequeno elfo doméstico Dobby impressiona o bruxinho com um aviso: voltar à escola é um grande erro e que algo ruim pode acontecer com Harry e seus amigos. O jovem, porém, enfrenta o risco e encara uma aventura assustadora para decifrar o enigma que envolve a Câmara Secreta e o mal que passa a assolar a escola.
- Onde assistir: Max
Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban (2004)
No início do terceiro ano em Hogwarts, uma ameaça ronda a escola: a presença de Sirius Black, que após doze anos preso em Azkaban, conseguiu escapar e voltar para vingar as injustiças do pasado. Para piorar ainda a situação para Harry, Ron e Hermione, os Dementadores, guardas de Azkaban, enviados supostamente para proteger a escola, parecem ser muito mais uma ameaça do que propriamente potenciais aliados. O filme, porém, conta com reviravoltas do início ao fim, surpreendendo por sua história repleta de surpresas.
- Onde assistir: Max
Harry Potter e o Cálice de Fogo (2005)
Para o seu quarto ano na escola, Harry retorna a Hogwarts ao lado dos amigos. Desta vez, os estudos rotineiros são substituídos por um torneio entre três das maiores escolas de magia da Europa, com um participante mais velho sorteado para representar cada uma das instituições. Contudo, o nome de Harry, mesmo não inscrito, acaba sendo selecionado e, a contragosto de todos, ele precisará participar da competição que pode ser mortal.
- Onde assistir: Max
Harry Potter e a Ordem da Fênix (2007)
Depois de férias desastrosas, Harry retorna a Hogwarts para um quinto e conturbado ano na escola. Sua chegada a Hogwarts já é conturbada, uma vez que poucos pais e alunos acreditam nele e em Dumbledore sobre a volta de Lord Valdemort. Circulando por jornais controversos, uma série de artigos visa minar a reputação de Harry, deixando-o completamente isolado de todos. Para piorar, Dolores Umbridge, a nova professora de Defesa Contra as Artes das Trevas, provará ser uma pessoa abominável e uma verdadeira pedra no sapato de Harry, Ron e Hermione.
- Onde assistir: Max
Harry Potter e o Enigma do Príncipe (2009)
O sexto ano de Harry em Hogwarts promete ser envolto de terror. Isso porque Lord Voldemort e os Comensais da Morte consolidaram seu poder e espalham o terror no mundo bruxo e entre os trouxas. Contudo, Dumbledore tira a carta da manga, convidando o velho amigo Horácio Slughorn para retornar à escola como professor de poções. Em uma das aulas, Harry encontra um estranho livro, assinado pelo Príncipe Mestiço, e se sai muito nas aulas do professor Horácio, impressionando-o pela habilidade. Enquanto isso, Draco Malfoy se esforçará para realizar uma tarefa encomendada por Voldemort, enquanto Dumbledore e Harry trabalham juntos para descobrir a maneira de destruir de uma vez por todas o Lorde das Trevas.
- Onde assistir: Max
Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1 (2010)
O clássico trio Harry, Ron e Hermione partem em uma missão para destruir as horcruxes, objetos que são a fonte da imortalidade de Voldemort. Sem a proteção dos professores, agora eles, mais do que nunca, dependerão da força uns dos outros para superar os desafios, enquanto forças obscuras ameaçam a sua trajetória.
- Onde assistir: Max
Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2 (2011)
O último filme reserva a batalha do bem contra o mal no mundo da magia, mas se estende até os trouxas. O risco de destruição nunca foi tão grande e ninguém estará seguro. Harry precisará fazer um sacrifício final conforme o grande duelo contra Lord Voldemort se aproxima.
- Onde assistir: Max
