O sexto ano de Harry em Hogwarts promete ser envolto de terror. Isso porque Lord Voldemort e os Comensais da Morte consolidaram seu poder e espalham o terror no mundo bruxo e entre os trouxas. Contudo, Dumbledore tira a carta da manga, convidando o velho amigo Horácio Slughorn para retornar à escola como professor de poções. Em uma das aulas, Harry encontra um estranho livro, assinado pelo Príncipe Mestiço, e se sai muito nas aulas do professor Horácio, impressionando-o pela habilidade. Enquanto isso, Draco Malfoy se esforçará para realizar uma tarefa encomendada por Voldemort, enquanto Dumbledore e Harry trabalham juntos para descobrir a maneira de destruir de uma vez por todas o Lorde das Trevas.