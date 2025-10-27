"Garçom, tem Pitú?": quem é a cantora do meme que viralizou nas redes sociais

O meme Garçom, tem Pitú? tomou conta das redes sociais nos últimos dias. A autora do vídeo é a cantora Laércia Dantas, moradora de Picos, cidade a cerca de 300 quilômetros ao sul de Teresina, no Piauí. Natural de São Caetano do Sul, cidade do ABC Paulista, Laércia transformou uma cena cotidiana em uma das maiores trends do TikTok nas últimas semanas.
No vídeo original (veja abaixo), gravado pela própria artista, ela pergunta com naturalidade: "Garçom, tem Pitú?", e logo depois emenda: "Meu amor andou aqui hoje?". Ao ouvir a resposta negativa, começa a cantar Onde Anda Meu Amor, sucesso do cantor Paulynho Paixão, acompanhada de um teclado eletrônico.
O clipe viralizou e já possui mais de 25 milhões de visualizações no TikTok, além de gerar milhares de versões e remixes, inclusive de famosos.
O trecho inicial, com a pergunta sobre a cachaça tradicional do Nordeste, é usado entre criadores de conteúdo, mas também por artistas brasileiros, como Pabllo Vittar e Adriane Galisteu, que participaram da trend.
Com o sucesso repentino, Laércia Dantas ganhou grande repercussão em seus outros vídeos, nos quais canta suas músicas.
Veja o post original
