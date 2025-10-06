Viral

Preliminar
Notícia

Gabaritos do CNU 2025 são divulgados; saiba como consultar

Caso os candidatos considerem que alguma resposta está incorreta, é possível entrar com recurso até quarta-feira

Zero Hora

Enviar email
André Malinoski/Agência RBS
Candidatos realizaram a prova em Porto Alegre neste domingo.

Os cadernos de provas e os gabaritos preliminares do 2º Concurso Nacional Unificado (CNU) foram divulgados nesta segunda-feira (6).

Para consultar o gabarito o candidato precisa fazer login com uma conta gov.br na página de acompanhamento, disponível no site do concurso, e clicar na Página de Acompanhamento.

Caso os candidatos considerem que alguma resposta está incorreta, é possível entrar com recurso até quarta-feira (8). Após a análise dos recursos apresentados contra o gabarito preliminar, o gabarito definitivo será divulgado na página oficial do concurso.

Próximos passos

  • Convocação para a prova discursiva: 12 de novembro
  • Convocação para confirmação de cotas e PcD: 12 de novembro
  • Envio de títulos: de 13 a 19 de novembro
  • Prova discursiva (para habilitados na 1ª fase): 7 de dezembro
  • Procedimentos de confirmação de cotas: de 8 a 17 de dezembro
  • Divulgação da 1ª lista de classificação: 30 de janeiro de 2026

Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular

GZH faz parte do The Trust Project
Saiba Mais
Mais sobre: