Gabaritos do CNU 2025 são divulgados; saiba como consultar

Os cadernos de provas e os gabaritos preliminares do 2º Concurso Nacional Unificado (CNU) foram divulgados nesta segunda-feira (6).
Para consultar o gabarito o candidato precisa fazer login com uma conta gov.br na página de acompanhamento, disponível no site do concurso, e clicar na Página de Acompanhamento.
Caso os candidatos considerem que alguma resposta está incorreta, é possível entrar com recurso até quarta-feira (8). Após a análise dos recursos apresentados contra o gabarito preliminar, o gabarito definitivo será divulgado na página oficial do concurso.
Próximos passos
- Convocação para a prova discursiva: 12 de novembro
- Convocação para confirmação de cotas e PcD: 12 de novembro
- Envio de títulos: de 13 a 19 de novembro
- Prova discursiva (para habilitados na 1ª fase): 7 de dezembro
- Procedimentos de confirmação de cotas: de 8 a 17 de dezembro
- Divulgação da 1ª lista de classificação: 30 de janeiro de 2026
