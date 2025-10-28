"Flor assassina" proibida em SC é ilegal no RS? Entenda

Desde 2019, a Lei Estadual nº 17.694 proíbe a produção de mudas e o plantio de espatódea em todo o território catarinense. O governo de Santa Catarina, por meio do Instituto do Meio Ambiente (IMA), lançou uma campanha de alerta e está aplicando uma multa de R$ 1.000,00 por planta ou muda a quem descumprir a lei, valor que dobra em caso de reincidência.