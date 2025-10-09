Férias prolongadas? Como usar o calendário para aproveitar os feriados em 2026

Um trabalhador que iniciar as férias em 3 de novembro, uma terça-feira, e encerrá-las em 19 de novembro, quinta-feira, poderá aproveitar dois feriados no período: o Dia de Finados, em 2 de novembro, e o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro. Com isso, o último dia de expediente será em 31 de outubro, e o retorno ao trabalho ocorrerá apenas em 23 de novembro. Ao todo, serão 23 dias consecutivos de descanso utilizando apenas 17 dias de férias.