Feriados em outubro 2025: confira a lista com as datas comemorativas do mês

O mês de outubro terá apenas um feriado nacional, o Dia de Nossa Senhora Aparecida, no dia 12, que, em 2025, cai em um domingo. Na data também é celebrado o Dia das Crianças.
No décimo mês, também haverá dois pontos facultativos: o Dia do Professor (15 de outubro) e o Dia do Servidor Público (28 de outubro).
Além disso, o mês também é marcado por celebrações tradicionais, como o Dia das Crianças e o Halloween, no dia 31 de outubro.
Principais datas comemorativas de outubro de 2025
O mês de outubro ainda concentra algumas datas comemorativas e eventos tradicionais para diferentes públicos. Confira os destaques:
- 1º de outubro: Dia Internacional da Música e Dia do Idoso
- 3 de outubro: Dia Mundial do Dentista
- 4 de outubro: Dia da Natureza
- 9 de outubro: Dia do Atletismo
- 11 de outubro: Fundação do Mato Grosso do Sul
- 12 de outubro: Dia das Crianças e Dia de Nossa Senhora Aparecida (feriado)
- 13 de outubro: Dia Nacional do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional
- 15 de outubro: Dia do Professor
- 16 de outubro: Dia Mundial da Alimentação
- 17 de outubro: Dia Nacional da Vacinação
- 18 de outubro: Dia do Médico
- 23 de outubro: Dia da Força Aérea Brasileira
- 24 de outubro: Dia da ONU
- 25 de outubro: Dia Internacional Contra a Exploração da Mulher
- 28 de outubro: Dia do Servidor Público
- 29 de outubro: Dia Nacional do Livro
- 31 de outubro: Dia Nacional da Poesia e Halloween
Quais os feriados nacionais em 2025?
Para quem pretende organizar a agenda até o final do ano, é importante ficar atento ao restante do calendário de feriados em 2025 no Brasil.
O próximo feriado em dia útil será o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, em 20 de novembro, uma quinta-feira; e o Natal, 25 de dezembro, também em uma quinta.
Interesse nas buscas
