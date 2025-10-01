Viral

Feriados em outubro 2025: confira a lista com as datas comemorativas do mês

Com apenas um feriado nacional, calendário traz celebrações típicas, como o Dia das Crianças e o Halloween

Zero Hora

Sergei Fedulov / Roman/stock.adobe.com
Mês é popular pelo Dia das Bruxas.

O mês de outubro terá apenas um feriado nacional, o Dia de Nossa Senhora Aparecida, no dia 12, que, em 2025, cai em um domingo. Na data também é celebrado o Dia das Crianças

No décimo mês, também haverá dois pontos facultativos: o Dia do Professor (15 de outubro) e o Dia do Servidor Público (28 de outubro). 

Além disso, o mês também é marcado por celebrações tradicionais, como o Dia das Crianças e o Halloween, no dia 31 de outubro.

Principais datas comemorativas de outubro de 2025

O mês de outubro ainda concentra algumas datas comemorativas e eventos tradicionais para diferentes públicos. Confira os destaques:

  • 1º de outubro: Dia Internacional da Música e Dia do Idoso
  • 3 de outubro: Dia Mundial do Dentista
  • 4 de outubro: Dia da Natureza
  • 9 de outubro: Dia do Atletismo
  • 11 de outubro: Fundação do Mato Grosso do Sul
  • 12 de outubro: Dia das Crianças e Dia de Nossa Senhora Aparecida (feriado)
  • 13 de outubro: Dia Nacional do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional
  • 15 de outubro: Dia do Professor
  • 16 de outubro: Dia Mundial da Alimentação
  • 17 de outubro: Dia Nacional da Vacinação
  • 18 de outubro: Dia do Médico
  • 23 de outubro: Dia da Força Aérea Brasileira
  • 24 de outubro: Dia da ONU
  • 25 de outubro: Dia Internacional Contra a Exploração da Mulher
  • 28 de outubro: Dia do Servidor Público
  • 29 de outubro: Dia Nacional do Livro
  • 31 de outubro: Dia Nacional da Poesia e Halloween

Quais os feriados nacionais em 2025?

Para quem pretende organizar a agenda até o final do ano, é importante ficar atento ao restante do calendário de feriados em 2025 no Brasil.

O próximo feriado em dia útil será o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, em 20 de novembro, uma quinta-feira; e o Natal, 25 de dezembro, também em uma quinta.

Interesse nas buscas

O termo datas comemorativas outubro 2025 repercutiu nas buscas dos brasileiros. Segundo o Google Trends, o termo relacionado à data teve um aumento de pesquisas nesta quarta-feira (01).

Google Trends / Reprodução
Aumento das buscas na manhã desta quarta-feira.


