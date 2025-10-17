Falsa couve: mais uma cidade de MG registra casos de intoxicação após consumo da planta

Sete casos de intoxicação por Nicotiana glauca, planta tóxica conhecida como “falsa couve”, foram confirmados em Santa Vitória, no Triângulo Mineiro.
A informação foi divulgada na quinta-feira (15), pelo prefeito do município, Sérgio Moreira, que afirmou que as vítimas foram contaminadas há algumas semanas, chegaram a ser hospitalizadas e estão se recuperando bem.
A cidade fica a cerca de 360 quilômetros de Patrocínio, onde quatro pessoas também foram internadas no dia 8 de outubro, por suspeita de intoxicação pela mesma planta. Claviana Nunes da Silva, uma das vítimas, morreu na última segunda-feira (13). Outros dois homens, de 60 e 64 anos, permanecem internados.
Quatro casos na mesma família
De acordo com Sérgio Moreira, quatro dos sete casos registrados são de pessoas da mesma família. Elas apresentaram quadro grave de intoxicação após consumirem a planta em casa.
"Nós sabemos que é a falsa couve porque o chefe dessa família identificou o produto. Ele havia levado para casa e preparado para consumo, sem saber da toxicidade da planta", explicou o prefeito.
Segundo ele, os pacientes apresentam sintomas de vômito, diarreia, dificuldade respiratória, fraqueza e turvação visual. Todos foram socorridos rapidamente e apresentaram boa evolução.
"A ação rápida dos médicos foi essencial. Conseguimos evitar a maior absorção do veneno e garantir hidratação vigorosa, o que acelerou a recuperação. Nenhum caso evoluiu para óbito nem para desfechos mais graves", afirmou Sérgio Moreira.
Outros três casos foram notificados na cidade após o episódio. A equipe de Vigilância em Saúde iniciou uma busca pela planta que pode ter provocado a intoxicação e por outras da mesma espécie que possam estar plantadas no município.
Caso da Família em Patrocínio
No dia 8 de outubro, Claviana Nunes da Silva e três homens passaram mal logo após o almoço em família em uma chácara na zona rural de Patrocínio. O grupo foi atendido por equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu e da Polícia Militar.
As vítimas sofreram parada cardiorrespiratória, mas os socorristas conseguiram reverter o quadro ainda no local. Todos foram encaminhados em estado grave para a Santa Casa de Patrocínio e para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
A “falsa couve” foi colhida no próprio terreno e servida refogada na refeição. Segundo o Corpo de Bombeiros, a família havia se mudado recentemente para a chácara e acreditava que a planta era couve, devido à semelhança com o vegetal.
A Secretaria de Saúde informou que parte da planta foi encontrada na arcada dentária de Claviana e encaminhada junto com outras folhas, para análise na Fundação Ezequiel Dias (Funed), em Belo Horizonte.
A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o caso. A principal hipótese é de envenenamento acidental.
Um homem de 67 anos recebeu alta no dia seguinte à internação. Claviana, de 37 anos, morreu na segunda-feira (13), após piora no quadro clínico.
