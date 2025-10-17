Falsa couve: mais uma cidade de MG registra casos de intoxicação após consumo da planta

A cidade fica a cerca de 360 quilômetros de Patrocínio, onde quatro pessoas também foram internadas no dia 8 de outubro, por suspeita de intoxicação pela mesma planta. Claviana Nunes da Silva, uma das vítimas, morreu na última segunda-feira (13). Outros dois homens, de 60 e 64 anos, permanecem internados.