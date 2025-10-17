Enquete ZH aponta quem matou Odete Roitman; veja os palpites

O mistério sobre quem matou Odete Roitman será desvendado nesta sexta-feira (17), durante o último capítulo de Vale Tudo.
Desde a morte da personagem de Débora Bloch, o enredo da novela se concentrou em ouvir os principais suspeitos do crime: Celina (Malu Galli), César (Cauã Reymond), Heleninha (Paolla Oliveira), Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Maria de Fátima (Bella Campos).
Foi a partir desses cinco suspeitos que ZH realizou uma enquete para entender quais eram os palpites de quem acompanha a trama de casa. Foram mais de 7 mil votos.
Para os leitores, Maria de Fátima é a verdadeira assassina de Odete Roitman, com 26,7% dos votos. Em segundo lugar, aparece Celina, com 24,3%. Depois, Heleninha, com 24,2%. Marco Aurélio fez 15,3% dos votos, enquanto César foi o menos cotado, com 9,5%.
Exibição do último capítulo em Porto Alegre
A RBS TV fará uma transmissão especial ao ar livre do último capítulo da novela nesta sexta-feira (17), no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, conhecido como Parque Harmonia, em Porto Alegre
Com entrada livre, o evento começa às 20h15min, com apresentação dos comunicadores Neto Fagundes, Cris Silva e Amanda Souza, e com distribuição gratuita de pipoca, algodão-doce e brindes.
Em caso de chuva, a transmissão será realizada no centro de eventos Casa do Gaúcho, à direita do parque.
Vem aí
A substituta de Vale Tudo será Três Graças, que estreia na Globo no dia 20. A nova novela das nove terá Sophie Charlotte, Dira Paes e Alana Cabral como protagonistas.
A trama de Aguinaldo Silva vai mostrar o dia a dia do povo brasileiro a partir da jornada de três mulheres de diferentes gerações.
