Encontro de carros de luxo termina com 11 veículos multados em Balneário Camboriú; entenda

Onze carros de luxo foram multados em Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina, depois de serem flagrados estacionados sobre uma área de passeio coletivo e em vagas destinadas a ponto de ônibus.
O caso aconteceu no sábado (25) e esclarecido pela Guarda Municipal na segunda-feira (27). De acordo com a corporação, veículos de marcas como Ferrari, BMW e Lamborghini faziam parte de um evento automotivo realizado na cidade.
Imagens dos superesportivos estacionados na Avenida do Estado, uma das principais vias do município, circularam nas redes sociais e chamaram atenção de moradores e turistas.
Ainda segundo a Guarda Municipal, os carros estavam parados em frente a uma loja de veículos que não possuía autorização para ocupar o espaço público.
Todos os motoristas receberam multa grave, no valor de R$ 195,23, e tiveram cinco pontos adicionados à carteira de habilitação.
Os agentes informaram que não foi necessário o uso de guinchos, já que os condutores retiraram os veículos de forma pacífica após a autuação.
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular