Viral

Santa Catarina
Notícia

Encontro de carros de luxo termina com 11 veículos multados em Balneário Camboriú; entenda

Superesportivos de marcas como Ferrari e Lamborghini estavam estacionados irregularmente em avenida movimentada

Zero Hora

Enviar email

Onze carros de luxo foram multados em Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina, depois de serem flagrados estacionados sobre uma área de passeio coletivo e em vagas destinadas a ponto de ônibus. 

O caso aconteceu no sábado (25) e esclarecido pela Guarda Municipal na segunda-feira (27). De acordo com a corporação, veículos de marcas como Ferrari, BMW e Lamborghini faziam parte de um evento automotivo realizado na cidade

Imagens dos superesportivos estacionados na Avenida do Estado, uma das principais vias do município, circularam nas redes sociais e chamaram atenção de moradores e turistas.

Ainda segundo a Guarda Municipal, os carros estavam parados em frente a uma loja de veículos que não possuía autorização para ocupar o espaço público

Todos os motoristas receberam multa grave, no valor de R$ 195,23, e tiveram cinco pontos adicionados à carteira de habilitação.

Os agentes informaram que não foi necessário o uso de guinchos, já que os condutores retiraram os veículos de forma pacífica após a autuação.

Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular

GZH faz parte do The Trust Project
Saiba Mais
Mais sobre: