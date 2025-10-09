Empresário processa casa de aposta após perder R$ 7 milhões; entenda 

O empresário britânico Lee Gibson, 47 anos, entrou com uma ação judicial contra uma casa de apostas para tentar recuperar cerca de um milhão de libras (equivalente a mais de R$ 7 milhões) perdido em apostas esportivas. O caso começou a ser julgado nesta quarta-feira (8) pelo Tribunal de Apelação do Reino Unido.
Gibson alega que a empresa deveria tê-lo identificado como um jogador compulsivo e impedido de continuar apostando. Entre 2009 e 2019, ele realizou mais de 30 mil apostas na plataforma, incluindo lances de até 20 mil libras em partidas de futebol com pouca relevância. A conta foi encerrada após perdas milionárias.
Segundo o advogado Yash Kulkarni KC, a operadora tinha dados suficientes para reconhecer o comportamento problemático, como tentativas recorrentes de recuperar prejuízos e o tratamento VIP oferecido ao cliente — que incluía gerente exclusivo e convites para eventos esportivos. As informações são do jornal The Telegraph.
A ação já havia sido rejeitada em 2024 pela Corte, quando o juiz Nigel Bird concluiu que Gibson enganou a empresa ao afirmar que tinha condições financeiras suficientes para apostar. O empresário recorre, alegando que a casa de apostas descumpriu normas da licença ao não interromper o serviço diante de sinais claros de vício.
A empresa nega responsabilidade pelas perdas e afirma ter seguido todos os protocolos exigidos. Sustenta ainda que, mesmo com restrições, Gibson poderia ter continuado a apostar em outras plataformas.
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular