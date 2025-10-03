Diddy é condenado a quatro anos e dois meses de prisão

O tribunal de Nova York anunciou, nesta sexta-feira (3), a sentença de Sean "Diddy" Combs, 55 anos, considerado culpado do crime de transporte para fins de prostituição.
A defesa argumentou que as acusações contra o magnata eram exageradas, apesar disso, juiz distrital dos EUA, Arun Subramanian, determinou a condenação de quatro anos de prisão, além de multa de US$ 500 mil.
Preso desde setembro de 2024, Diddy foi declarado inocente de acusações mais graves, como tráfico sexual e conspiração para extorsão.
Anteriormente, os advogados chegaram a solicitar que o músico esperasse sua sentença em liberdade, sob pagamento de fiança, mas todos os pedidos foram negados pela Justiça.
Diddy descreveu seu comportamento ao juiz, durante o julgamento, como "nojento, vergonhoso e doentio".
— Por causa do meu comportamento, eu perdi minha liberdade, a oportunidade de criar meus filhos e estar presente na vida da minha mãe. Perdi meus negócios, minha carreira, e destruí minha reputação. (...) Não tenho mais ninguém para culpar além de mim mesmo — disse.
Rapper escreveu carta na véspera da audiência
Conforme noticiado pela BBC, na quinta-feira (2), o rapper escreveu uma carta de quatro páginas ao juiz Subramanian, pedindo "clemência" durante a sua sentença, e culpando seu comportamento passado ao vício em drogas.
No documento, ao qual o veículo internacional obteve acesso, o magnata pede desculpas "por toda a dor e sofrimento que causou", e afirma ter se recuperado após passar 13 meses em uma prisão.
"Eu literalmente perdi a cabeça. Sinto muito por isso e sempre sentirei. Minha violência doméstica sempre será um fardo pesado que terei que carregar para sempre", diz um trecho da carta, no qual ele se desculpa por agredir sua ex-namorada, a cantora Cassie Ventura.
Em outro trecho, ele menciona "Jane", a mulher anônima que testemunhou contra ele no julgamento, e afirma que "se perdeu nas drogas e nos excessos":
"Perdi meu caminho. Minha ruína teve raízes no meu egoísmo. Fui humilhado e profundamente destruído".
Acusações contra Diddy e a decisão do tribunal:
- Conspiração para extorsão: inocentado. A acusação mencionava o fato de o rapper operar uma empresa criminosa que auxiliava o tráfico sexual, além da distribuição de ilícitos e incentivo à violência.
- Tráfico sexual de Cassie Ventura: inocentado. A ex-namorada do rapper o acusava de tráfico sexual por meio de força, fraude ou coerção.
- Transporte para fins de prostituição, envolvendo Cassie Ventura: o rapper foi considerado culpado.
- Tráfico sexual do caso envolvendo Jane: inocentado. Diddy era acusado de tráfico sexual por meio de força, fraude ou coerção.
- Transporte para fins de prostituição envolvendo Jane: o rapper foi considerado culpado.
Acusações de Cassie Ventura e outras mulheres
No início das acusações, a promotoria de Nova York alegava que, durante décadas, o magnata "abusou, ameaçou e coagiu mulheres e outras pessoas ao seu redor para satisfazer seus desejos sexuais, proteger sua reputação e ocultar suas ações".
Segundo o documento utilizado na acusação, ele usava seu império musical e sua influência para atingir os objetivos. O promotor Damian Williams disse à imprensa estrangeira que Diddy construiu um esquema com base em violência para obrigar mulheres a "longas relações sexuais com garotos de programa".
Em novembro de 2023, sua ex-namorada Cassie Ventura, entrou com um processo contra ele. Ela o acusou de agressão sexual, agressão física e tráfico sexual.
Os dois se relacionaram entre 2007 e 2018. O namoro começou quando ela tinha 19 anos e ele, 37. Na época, ela havia assinado um contrato com a gravadora Bad Boy Records, de Combs. A cantora alega ter vivido um relacionamento tóxico com o rapper e que foi obrigada a participar de atos sexuais não consentidos.
Após as declarações de Cassie, outras vítimas também vieram a público e acusaram o músico de crimes diversos.
Apesar da condenação por transporte com fins de prostituição — em dois casos envolvendo Cassie Ventura e uma mulher identificada como Jane —, o júri entendeu que não havia provas suficientes de que Diddy comandava uma organização criminosa ou de que as mulheres foram forçadas aos atos sexuais.
Quem é Sean "Diddy" Combs?
Nascido em 4 de novembro de 1969, no Harlem, em Nova York, Sean John Combs é uma figura influente no hip hop e magnata do setor musical, considerado o mentor por trás da transformação do hip hop como renomado gênero musical. Começou sua carreira na música em 1990, como estagiário na Uptown Records, onde chegou a se tornar diretor.
Em 1991, promoveu um jogo de basquete e um show de celebridades no City College, em Nova York. Uma confusão no evento, que estava superlotado, causou nove mortes. O episódio gerou uma série de processos judiciais, culpando Diddy pela contratação de segurança inadequada.
Ele foi demitido da Uptown e fundou sua própria gravadora, a Bad Boy Records. A partir daí, teve rápida ascensão ao topo do hip hop, com uma parceria com aquele que considerou como o seu discípulo, The Notorious B.I.G.
Ao longo da carreira profissional, Diddy assinou diversos contratos importantes e colaborou na produção de artistas como Mary J Blige, Usher, Lil' Kim, TLC, Mariah Carey e Boyz II Men.
Vencedor do Grammy, estreou como cantor com o single Can't Nobody Hold Me Down. O rapper também construiu uma fortuna a partir de empreendimentos no ramo de bebidas alcoólicas.
