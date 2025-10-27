Viral

Dia do servidor público é feriado? Entenda

Decisão sobre data é de acordo a cada repartição pública, seja federal, estadual ou municipal

Piman Khrutmuang/stock.adobe.com
Restam apenas quatro feriados nacionais até o fim de 2025.

O Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro, cai em uma terça-feira neste ano. A data foi criada em 1937, durante o governo de Getúlio Vargas. No entanto, não é um feriado nacional.

O dia é considerado ponto facultativo. Isso significa que a decisão de manter ou suspender o expediente depende da decisão de cada repartição pública, seja federal, estadual ou municipal.

Adaptações no calendário de feriados

Em Goiás, a data é oficialmente feriado, ou seja, os trabalhadores têm uma folga remunerada na terça-feira, dia 28 de outubro. 

Para os servidores públicos federais, a Portaria MGI nº 9783/2024 determinou que o ponto facultativo será antecipado para a segunda-feira (27), em todo o país.

Feriados de 2025

Faltam apenas quatro feriados nacionais até o fim do ano. São eles:

  • Dia de Finados (2/11): domingo
  • Proclamação da República (15/11): sábado
  • Dia da Consciência Negra (20/11): quinta-feira
  • Natal (25/12): quinta-feira.
