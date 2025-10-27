Dia do servidor público é feriado? Entenda

O Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro, cai em uma terça-feira neste ano. A data foi criada em 1937, durante o governo de Getúlio Vargas. No entanto, não é um feriado nacional.
O dia é considerado ponto facultativo. Isso significa que a decisão de manter ou suspender o expediente depende da decisão de cada repartição pública, seja federal, estadual ou municipal.
Adaptações no calendário de feriados
Em Goiás, a data é oficialmente feriado, ou seja, os trabalhadores têm uma folga remunerada na terça-feira, dia 28 de outubro.
Para os servidores públicos federais, a Portaria MGI nº 9783/2024 determinou que o ponto facultativo será antecipado para a segunda-feira (27), em todo o país.
Feriados de 2025
Faltam apenas quatro feriados nacionais até o fim do ano. São eles: