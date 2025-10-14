De onde vem o 3I/ATLAS, o cometa difícil de rastrear

Com um núcleo estimado em 5,6 quilômetros de diâmetro e uma massa superior a 33 bilhões de toneladas, o 3I/ATLAS é categorizado como um objeto interestelar devido à forma hiperbólica de sua trajetória orbital — ou seja, sem seguir a órbita em torno do Sol —, o que confirma que o cometa veio de fora do Sistema Solar, assim como o ‘Oumuamua, descoberto em 2017, e o Borisov, identificado em 2019.