De onde vem o 3I/ATLAS, o cometa difícil de rastrear

No começo do mês de outubro, a Agência Espacial Europeia (ESA) divulgou imagens inéditas feitas pela sonda ExoMars Trace Gas Orbiter do momento em que o objeto interestelar 3I/ATLAS passou a 30 milhões de quilômetros de Marte.
O cometa foi flagrado primeiramente pelo sistema de vigilância ATLAS, no Chile, em julho de 2025, que o detectou viajando pelo Sistema Solar a mais de 200 mil quilômetros por hora.
Com um núcleo estimado em 5,6 quilômetros de diâmetro e uma massa superior a 33 bilhões de toneladas, o 3I/ATLAS é categorizado como um objeto interestelar devido à forma hiperbólica de sua trajetória orbital — ou seja, sem seguir a órbita em torno do Sol —, o que confirma que o cometa veio de fora do Sistema Solar, assim como o ‘Oumuamua, descoberto em 2017, e o Borisov, identificado em 2019.
Após passar próximo de Marte em 3 de outubro, o 3I/ATLAS deve alcançar o ponto mais próximo do Sol no dia 30 de outubro, segundo a Nasa. Em março de 2026, deve cruzar a órbita de Júpiter antes de desaparecer em definitivo.
De onde vem o 3I ATLAS?
O estudo 3I/ATLAS: Em busca das testemunhas de sua viagem, liderado por Xabier Pérez Couto, do Centro de Investigação em Tecnologias da Informação e da Comunicação (CITIC) da Universidade da Coruña, tenta rastrear a origem desse viajante.
Utilizando dados de alta precisão do telescópio Gaia, a equipe reconstruiu o trajeto do cometa nos últimos 10 milhões de anos, comparando-o com as órbitas de 13 milhões de estrelas para descobrir se alguma poderia ser sua “estrela de origem”.
Foram identificados 93 encontros próximos, mas nenhum capaz de explicar de onde ele veio. Mesmo o mais próximo — com a estrela Gaia DR3 6863591389529611264 — teve influência gravitacional mínima.
Isso indica que o 3I/ATLAS cruzou a Via Láctea praticamente intocado por bilhões de anos. Essa resistência reforça a hipótese de que o cometa pode ser mais antigo que o próprio Sol. Estima-se que sua idade chegue a 10 bilhões de anos.
"Ninguém sabe de onde o cometa veio. É como vislumbrar uma bala de rifle por um milésimo de segundo. Não é possível projetar isso com precisão para descobrir onde ele começou sua trajetória", disse David Jewitt, da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, líder da equipe científica responsável pelas observações do Hubble.
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular