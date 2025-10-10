Creatina para além da musculação: suplemento é capaz de "turbinar" o cérebro, segundo estudos; entenda

Estudos recentes mostram que a creatina pode trazer benefícios além do desempenho físico. A Pesquisa Nacional de Exame de Saúde e Nutrição (NHANES, na sigla em inglês), realizada com animais, indica que o suplemento pode frear o crescimento de tumores. Ao reunir 25 mil pessoas com 52 anos ou mais, o estudo mostrou que quem consumiu mais creatina na alimentação teve redução de 14% no risco de câncer para cada 0,09 g a mais — o equivalente a dois dias de consumo médio.