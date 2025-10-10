Creatina para além da musculação: suplemento é capaz de "turbinar" o cérebro, segundo estudos; entenda

A creatina é um composto produzido naturalmente pelo ser humano através do fígado, rins e pâncreas, sendo armazenada não só nos músculos, mas também no cérebro. Comercializada como um suplemento, ela se tornou popular entre praticantes de musculação na busca pelo ganho de massa muscular.
A maioria das pessoas recorre a fontes externas, pois a creatina produzida normalmente não é o suficiente para as necessidades totais do ser humano conforme o objetivo buscado. Alimentos como carne e peixes oleosos possuem alto teor do nutriente, sendo outra opção para o consumo.
Para além de finalidades como ganho de massa muscular, a creatina também pode auxiliar no desempenho cognitivo, como na saúde mental. Um estudo da Neuropsicofarmacologia Europeia (ENP, na sigla em inglês) indica que ela pode melhorar memória, humor e até reduzir sintomas da depressão, especialmente quando combinada a terapias como a cognitivo-comportamental, conforme informações da BBC.
O efeito positivo, segundo o estudo, está ligado à capacidade da creatina de fornecer energia ao cérebro, capaz de "turbinar" neurotransmissores e processos cognitivos.
O início das pesquisas com creatina
Professor da Universidade de Aberystwyth, Roger Harris (1944–2024), no País de Gales, foi o primeiro a destacar, nos anos 1970, os efeitos da suplementação de creatina no desempenho físico. Desde então, a substância se consolidou como uma das mais populares no meio esportivo.
Nas últimas décadas, a ciência passou a investigar outros possíveis benefícios da creatina para o corpo e o cérebro — e as descobertas começam a chamar atenção.
Os efeitos positivos da creatina no cérebro
Estudos recentes mostram que a creatina pode trazer benefícios além do desempenho físico. A Pesquisa Nacional de Exame de Saúde e Nutrição (NHANES, na sigla em inglês), realizada com animais, indica que o suplemento pode frear o crescimento de tumores. Ao reunir 25 mil pessoas com 52 anos ou mais, o estudo mostrou que quem consumiu mais creatina na alimentação teve redução de 14% no risco de câncer para cada 0,09 g a mais — o equivalente a dois dias de consumo médio.
O impacto positivo da creatina também aparece na saúde mental, segundo a pesquisa da ENP. Uma amostra avaliou que pessoas com depressão que receberam creatina em pó junto com terapia cognitivo-comportamental, após oito semanas, tiveram melhora maior dos sintomas do que o grupo que fez apenas a terapia.
Douglas Kalman, professor de nutrição esportiva da Universidade Internacional da Flórida (EUA), explica: “A creatina é usada para produção e uso de energia no cérebro. Níveis baixos prejudicam a energia cerebral e os neurotransmissores, o que pode afetar também o humor”.
Outros possíveis efeitos sobre o corpo
As pesquisas mais recentes ampliaram o foco sobre a creatina. Estudos apontam que ela pode:
- Reduzir sintomas de depressão quando combinada à terapia cognitivo-comportamental;
- Ajudar a proteger células cerebrais contra o estresse oxidativo;
- Diminuir o crescimento de tumores em experimentos com animais;
- Reduzir sintomas da menopausa;
- Melhorar quadros de covid longa, como fadiga e dificuldade de concentração, segundo pesquisa da Universidade de Novi Sad, na Sérvia.
Um estudo recente do National Health and Nutrition Examination Survey, realizado nos EUA, envolvendo 25 mil pessoas concluiu que, entre os participantes com 52 anos ou mais que receberam os níveis mais altos de creatina na sua alimentação, cada 0,09 g adicionais de creatina (quantidade média de dois dias) foram relacionados a uma redução de 14% do risco de câncer.
Doses e segurança
Pesquisas indicam que a maioria das pessoas consome menos creatina do que o ideal, especialmente mulheres. Ainda não há recomendações oficiais, mas estudos sugerem que adultos precisam de cerca de 1 g por dia, obtido principalmente por meio da alimentação.
Para quem não consome carne, a suplementação pode ser uma alternativa — sempre com orientação médica.
O suplemento é considerado seguro e bem tolerado, mas pode causar efeitos colaterais como retenção de líquidos, náusea e cólicas. Pessoas com problemas renais ou hepáticos devem evitá-lo.
Estudos ainda buscam entender com mais profundidade quando e por quem o suplemento pode ser usado de forma direcionada — especialmente para grupos que passam longos períodos sem dormir, como profissionais da saúde, ou que enfrentam condições específicas de saúde.
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular