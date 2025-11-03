Dennis Herszkowicz percorreu um longo caminho antes de chegar ao cargo de CEO da Totvs, uma das maiores empresas de software do Brasil, em 2018. Hoje, a companhia fatura mais de R$ 6 bilhões por ano e tem valor de mercado estimado em R$ 25 bilhões.
Além de utilizar a experiência em finanças e tecnologia no cargo atual, ele mantém uma rotina que combina acordar todos os dias às 4h30min da manhã, leitura, exercícios e alimentação regrada.
Trajetória
Formado em Marketing pela ESPM, ele começou a carreira em grandes companhias, como Credicard e Unilever.
Em entrevista para o podcast De frente com CEO, da Exame, o CEO conta que em 1999, optou pelo empreendedorismo e fundou a Gibraltar.com, uma empresa de e-commerce, surfando na primeira onda da internet no Brasil.
— Os meus primeiros 10 anos foram de tentativas e erros. Eu queria ficar rico rápido, tentei achar um atalho e não encontrei. A hora de criar raízes mudou tudo — afirma Herszkowicz.
Em 2002, ele entrou para a empresa Linx que, na época, possuía pouco mais de cem funcionários. Na companhia virou CFO e liderou um ciclo intenso de aquisições. Na sequência da carreira, assumiu a presidência da Totvs.
Disciplina como estilo de vida
No comando de uma das maiores empresas de tecnologia do país, o CEO da Totvs, afirma que a disciplina é seu alicerce. Todos os dias, o executivo acorda às 4h30min da manhã, começa o dia lendo, se exercita na academia e no pilates e mantém uma alimentação regrada.
— Se o corpo está saudável e a cabeça leve, o trabalho flui muito melhor — diz ele na entrevista.
Herszkowicz não acredita na velha história de separar vida pessoal e profissional, afirmando que é o "mesmo Dennis no escritório e em casa". Ele garante que a rotina rígida é justamente o que permite conciliar as duas pontas:
— Meus filhos podem reclamar de várias coisas, menos de que eu sou um pai ausente. Disciplina e pragmatismo me ajudam a equilibrar tudo.
Para o CEO, a essência da cultura da Totvs cabe em uma frase: "faça igual, mas sendo sempre diferente".
— Saiba o que está acontecendo no mercado, conheça os benchmarks, mas nunca deixe de fazer o que acredita ser certo, mesmo que seja diferente — afirma.
O que faz a Totvs
A empresa de tecnologia Totvs foi criada em 1983, em São Paulo. O foco na época era desenvolver sistemas de gestão (ERP) para pequenas e médias empresas.
Quatro décadas depois, a Totvs se consolidou como a maior empresa de tecnologia do Brasil, atendendo companhias de praticamente todos os setores da economia. Atualmente são mais de 13 mil funcionários e presença em todas as cidades com mais de 200 mil habitantes.
— Temos um produto com uma criticidade enorme. Um quarto do PIB brasileiro passa todos os dias pelos nossos sistemas. É uma responsabilidade gigantesca — afirmou Herszkowicz.
Incentivo a profissionais 50+
A Totvs também se destaca pelas políticas de diversidade e inclusão, conforme Herszkowicz. Um dos programas mais recentes é destinado para profissionais acima dos 50 anos, uma questão pessoal para o CEO, que tem 51.
— O mercado precisa dar oportunidade para quem tem mais de 40 ou 50 anos. Hoje, 50 é o novo 30. Por que não combinar pessoas com muita experiência com quem ainda está começando? É dessa troca que nasce o crescimento — relatou.
Para ele, o segredo é simples: buscar “gente boa que seja boa gente”, sem distinção de idade, origem ou gênero.