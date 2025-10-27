Como pintar Bobbie Goods online e grátis? Saiba sites e aplicativos para colorir os desenhos

Depois do sucesso viral, as redes sociais se encheram de conteúdos sobre os livrinhos de colorir para adultos, especialmente os famosos Bobbie Goods, e sobre as diversas coleções de canetinhas e kits variados que encantam os apaixonados por arte. No entanto, muitos acabam se desmotivando ao descobrir o alto custo desse passatempo.
Os livros com páginas grossas, que evitam que a tinta vaze, possuem um custo alto. As canetinhas próprias para pintura também, principalmente para quem quer uma grande variedade de cores. Sem falar nos materiais especiais.
Aplicativos substituem os livros de colorir
Por isso, quem busca uma forma prática e econômica de entrar nessa brincadeira acaba encontrando no digital a solução ideal: pintar usando o celular ou o computador, por meio de aplicativos e programas gratuitos.
Além de ser barato, traz diversas vantagens: você não precisa se preocupar com canetas que acabam, pode experimentar infinitas combinações de cores e corrigir qualquer erro com um simples toque na tela.
Escolha seu desenho
Para começar, você precisa baixar os desenhos sem cor, em preto e branco, prontos para pintura digital. O processo é simples:
- Abra o Google e pesquise por:
"Bobbie Goods para colorir"
- Escolha um desenho só com os traços pretos, sem preenchimento.
- Salve a imagem:
No celular, toque e segure e selecione “Baixar imagem”.
No computador, clique com o botão direito e escolha “Salvar imagem como…”.
Escolha da plataforma
Ibis Paint X
Esta é uma plataforma gratuita que está disponível para Android, iOS e Windows.
Depois de baixar o aplicativo siga os passos abaixo:
- Abra o Ibis Paint X e vá em Minha Galeria e clique em + (novo).
- Clique no ícone da câmera para importar a imagem
- Confirme e selecione a opção Extract Line (Extrair Linha). Dessa forma, o app cria uma camada apenas com as linhas pretas, deixando o fundo transparente
- Adicione uma nova camada e posicione-a abaixo da camada das linhas
- Pinte na camada inferior para não riscar sobre o contorno
- Escolha as cores e a espessura do traço. Se errar ou quiser mudar algo, use o botão de desfazer (seta para trás) ou a borracha disponível nos pincéis para apagar
Pintar no computador
Se preferir usar o PC, há softwares gratuitos e pagos que possibilitam colorir digitalmente:
- Photopea — editor online gratuito, similar ao Photoshop, que funciona direto no navegador, sem precisar baixar.
- Krita — software profissional gratuito, ideal para ilustrações e pinturas digitais.
- Photoshop ou Paint Tool SAI — opções pagas com recursos avançados para artistas digitais mais experientes.
Passos básicos para pintar Bobbie Goods online
- Importe a imagem para o programa escolhido.
- Remova o fundo branco da imagem.
- Crie uma nova camada abaixo do traço.
- Pinte livremente usando os pincéis e paletas do programa.
Como transformar fotos em desenhos para colorir no ChatGPT
Para quem quer criar os próprios livros para colorir, o ChatGPT e um prompt simples podem ser uma solução prática.
A criação dos desenhos no estilo Bobbie Goods pode ser feita com qualquer foto simples, de pessoas, paisagens ou objetos. O processo ocorre dentro da conversa com o ChatGPT. Veja o passo a passo:
- Escolha uma foto com poucos elementos
- Imagens com composição clara e boa iluminação funcionam melhor
- Envie a imagem para o ChatGPT
- O upload pode ser feito tanto pelo computador quanto pelo celular
- Use o seguinte prompt: "Transforme esta imagem em um desenho para colorir: linhas pretas grossas e suaves, traço simples e arredondado, sem sombreamento, com aparência infantil e amigável, personagens com rostos redondos, expressões delicadas, composição limpa, fundo detalhado, mas sem poluição visual, cenário acolhedor, tudo em preto e branco como página de livro de colorir. Para o solicitado, utilize como referência o traço do livro de colorir Bobbie Goods."
- Aguarde a resposta da IA. O tempo de geração pode variar conforme o número de solicitações do momento
- Com a imagem criada, você pode salvar o desenho e imprimi-lo. O arquivo pode ser salvo, impresso ou compartilhado para colorir depois