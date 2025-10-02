Como fazer a trend da foto Ghostface? Veja o passo a passo

A nova febre das redes sociais é a trend da foto utilizando a inteligência artificial do Google Gemini. Diferentemente dos modelos de foto em estúdio fotográfico profissional, de jogador de futebol e para casais, o novo formato chega para "assustar".
A nova trend coloca usuários em uma cena de filme de terror ao lado do personagem Ghostface, da franquia Pânico. No modo Nano Banana, é possível recriar uma imagem em que o vilão aparece em um corredor escuro.
Como nos demais sucessos, é necessário utilizar um prompt específico para gerar imagens realistas e com estética dos anos 90, época em que o longa-metragem foi lançado.
Veja os prompts
Para participar da trend do Ghostface, o prompt deve indicar que o ambiente siga a estética dos anos 90 e inclua o vilão em um cenário escuro e ameaçador. Além disso, é preciso especificar a posição corporal do usuário (deitado de bruços sobre a cama, por exemplo). Veja o passo a passo de como fazer:
- Acesse o Google Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana)
- Cole o prompt a seguir com a imagem escolhida:
Crie uma foto em estilo retrato y2k de mim deitada sobre um lençol de cetim roxo e brilhante, segurando um grande telefone com fio dos anos 90. Eu estou em uma posição sonhadora e pensativa. Eu estou usando joias delicadas, incluindo colares e acessórios de ouro delicados, além de anéis de caveira Dourados e robustos. O quarto atrás dela é feminino e sonhador com pôsteres dos anos 90. A foto deve ter um estilo granulado, típico dos anos 90, com uma fonte de luz que remete a um quarto fracamente iluminado à noite. Ao lado dele está uma tigela de pipoca e algumas revistas dos anos 90. O assassino Ghostface, do filme Pânico, deve estar atrás de mim, olhando fixamente para algum ponto seu corpo. O Ghostface deve estar fracamente iluminado e ele deve estar de pé em uma porta, em um corredor mal iluminado. O fundo atrás dele deve ser extremamente escuro e ameaçador. Não mude o meu rosto, mantenha cada um de meus traços intactos.
- Pronto! Sua imagem profissional está pronta para ser usada.
Trend viralizou no TikTok
