Como está J.T.? Participante de "Quilos Mortais" pesava mais de 400 kg e tinha grave problema na perna

Julius Clark, conhecido pelos fãs do reality Quilos Mortais como J.T., é lembrado como um dos casos mais impressionantes da atração exibida pelo canal TLC.
Quando apareceu na oitava temporada, em 2020, o americano tinha 32 anos, pesava 404 quilos e enfrentava um linfedema — inchaço crônico devido ao acúmulo de líquido originado do sangue no tecido sob a pele — na parte interna da perna esquerda. A massa, que sozinha ultrapassava os 45 quilos, tornava difícil até caminhar e colocava sua vida em risco.
A história de J.T. ganhou repercussão não apenas pela gravidade do quadro clínico, mas também pela história de uma infância marcada por abandono dos pais, dependentes de drogas, e traumas que o levaram para compulsão alimentar.
Infância de J.T. e trajetória em Quilos Mortais
Ainda criança, J.T. foi abandonado pelos pais, dependentes de drogas. Essa relação conflituosa e a falta de apoio o levaram a buscar refúgio na comida, hábito que cresceu ao longo da adolescência.
Foi aos 22 anos que surgiu o linfedema, na parte interna da perna esquerda. A massa aumentava e provocava dor constante.
Preocupado com a possibilidade de não chegar aos 30 anos, como diziam os médicos, J.T. decidiu buscar ajuda do doutor Younan Nowzaradan, o Dr. Now, conhecido por tratar os pacientes "superobesos" no reality.
No início, o caminho foi marcado por algumas recaídas. Isso porque ele perdeu a parceira da época, Jessica, que não conseguiu lidar com a dependência alimentar do namorado.
Com o apoio de um primo, retomou o foco e conseguiu emagrecer 57 quilos, se tornando elegível para a cirurgia bariátrica. Com isso, ao longo desse processo, eliminou cerca de 180 quilos, o que abriu caminho para uma nova meta: a retirada cirúrgica do linfedema da perna esquerda.
Cirurgia
Em 2023, pelas redes sociais, J.T. chegou a pedir ajuda para chegar a Houston e realizar a tão aguardada cirurgia. Dias depois, anunciou: "Finalmente está acontecendo. Quinze longos anos", em referência ao tempo de espera pela remoção do linfedema.
O episódio especial Where Are They Now?, exibido pelo TLC em 2024, mostrou sua evolução e a cirurgia do linfedema.
Julius revelou ter perdido mais de 250 quilos desde o início do tratamento, chegando a 351 quilos, e celebrou conquistas cotidianas que antes eram impossíveis, como andar de bicicleta e dirigir.
Como ele está hoje?
Aos 37 anos, J.T. mantém uma conta ativa no Facebook, embora restrita e sem compartilhar fotos recentes.
Imagens que circularam antes da restrição indicam um rosto mais fino do que o apresentado no reality. No próprio episódio especial já é possível notar a diferença em relação ao início do programa.
Além disso, ele também seguiu em frente no campo pessoal: após o fim do relacionamento com Jessica, engatou um novo namoro com Emily Mahan, anunciado em postagens de 2024.
O que é linfedema?
O caso clínico enfrentado por J.T é o linfedema, um inchaço crônico que ocorre devido ao acúmulo de linfa, líquido originado do sangue, rico em proteínas, no tecido localizado sob a pele. Geralmente aparece quando há falhas no sistema linfático, responsável por drenar esse líquido.
Com isso, o resultado é o aumento progressivo de volume, especialmente em braços ou pernas, o que compromete funções simples e causa impacto estético e psicológico.
Causas do linfedema
O linfedema pode ser:
- Primário: quando surge sem causa definida. Pode se manifestar ainda na infância (congênito), na adolescência ou juventude (precoce) ou após os 35 anos (tardio);
- Secundário: quando há uma causa identificável, como cirurgias que envolvem retirada de linfonodos, traumas, infecções, doenças inflamatórias ou mesmo cânceres que comprimem ou invadem os vasos linfáticos.
O que é o Quilos Mortais?
Quilos Mortais é um reality show exibido pelo canal TLC que acompanha pessoas em situação de obesidade extrema, muitas vezes acima de 300 quilos.
A cada temporada, o programa mostra a rotina dos participantes na luta para perder peso e conquistar qualidade de vida, sob acompanhamento do cirurgião bariátrico Younan Nowzaradan, o Dr. Now.