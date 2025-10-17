Como corrigir os erros ao pintar Bobbie Goods? Dicas ajudam a consertar falhas nos livros de colorir

A febre dos livros de colorir, impulsionada recentemente pelo Bobbie Goods, fez muitos adultos que não pegavam em uma canetinha há anos redescobrirem o prazer de pintar.
Com a falta de prática, erros e acidentes na hora de colorir são naturais. Tinta que atravessa a folha, cor usada no lugar errado e borrões causados por tinta ainda molhada podem transformar um momento relaxante em frustração.
Na maioria das vezes, o desenho tem, sim, salvação. Para manter a experiência leve e divertida, Zero Hora reuniu dicas pontuais de como corrigir ou adaptar os desenhos sem precisar abandonar a página.
Errei no Bobbie Goods, e agora?
O primeiro passo, antes de sair correndo para tentar remendar de qualquer jeito, é avaliar as opções e identificar qual tipo de erro aconteceu. Dependendo das condições do desenho, as soluções podem mudar.
Se pintou com a cor errada, a resposta mais simples é apenas aceitar o erro e continuar usando a mesma cor. Caso a cor errada seja clara e de um tom similar à correta, dá para passar por cima, pintando com o tom mais escuro para cobrir o deslize.
Outro caso comum é borrar fora da margem do desenho, em áreas em que se pretendia deixar brancas. Nesses casos, o indicado é cobrir com caneta acrílica branca, posca ou até com corretivo escolar. Mas, caso a ideia seja pintar por cima depois, algumas dessas coberturas não absorvem muito bem certos tipos de tinta, por isso, não são a melhor solução.
Transformando o erro em acerto
Se não der para cobrir a mancha, é possível transformar o erro em um novo elemento. Um borrão pode virar flor, nuvem, estrela ou até um fundo decorado — nesses casos, a criatividade salva. Manchou a barriga do personagem? Desenhe uma roupinha. Pintou o céu de vermelho? Faça um pôr do sol. A grama ficou marrom? Transforme em areia ou terra. Pintou o sol de azul? Experimente criar um novo planeta em um cenário de ficção científica. As variedades são incontáveis.
Manchinhas também podem ser camufladas com texturas: listras, bolinhas, degradês ou sombreados ajudam a disfarçar com estilo.
Para apagar manchas
Caso seja necessário apagar a mancha para recomeçar, a caneta blender pode ser a solução nos casos em que o erro foi feito com uma caneta a base de álcool. Conhecida como número zero entre as marcas mais famosas, ela não tem cor, apenas uma base alcoólica, e, por isso, consegue “dissolver” a tinta quando ambas têm a mesma base. Em borrões pequenos e leves, as manchas podem desaparecer completamente ao passar a caneta com movimentos circulares suaves.
Caso não tenha essa caneta, uma alternativa é usar acetona com cotonete, também em movimentos circulares leves. Só é importante cuidar para não encharcar o papel, pois pode transferir a cor para a página de trás.
É importante atentar para áreas com muita tinta, pois a blender pode acabar espalhando ainda mais o pigmento. Além disso, se aplicada em excesso, a tinta pode atravessar até a folha de proteção. O ideal é colocar uma folha plástica ou de acetato por baixo da página para evitar manchas nas demais. E lembre-se de esperar secar bem o álcool antes de pintar novamente por cima.
Caso não saiba qual é a base da sua caneta, antes de aplicar, é fundamental testar no mesmo tipo de papel: faça uma mancha parecida e veja se o método funciona.
Cobertura do erro
Se não for possível corrigir a mancha, a solução é camuflar. Uma ideia é usar uma cor bem mais escura ou uma caneta acrílica ou metálica, que cobre totalmente o fundo. Em áreas delicadas, como olhos ou bocas de personagens, é possível aplicar a acrílica por cima e depois refazer os detalhes com a própria caneta.
Antes de aplicar, é essencial testar em uma folha ao lado como os diferentes tipos de caneta interagem — algumas não “pegam” sobre certas texturas, como hidrocor sobre giz.
Em um vídeo que viralizou no TikTok, a criadora de conteúdo Julia Neute contou um erro que cometeu e que virou uma situação bem engraçada. Sem querer, ela pintou de preto o rosto de um personagem. Para disfarçar, tentou transformar a falha em um padrão de manchas na pelagem, mas não deu muito certo. Primeiro, ficou parecendo uma barba e depois uma balaclava.
O resultado divertiu o público e o “bichinho mascarado” fez sucesso: virou personagem fixo e até foto de perfil na rede. No fim, Julia conseguiu corrigir tudo usando uma caneta metálica por cima.
Outra alternativa é colar um pequeno recorte de papel igual por cima, como um remendo. Essa técnica funciona como último recurso para manchas maiores. Para um acabamento melhor, escolha um papel fino, para não criar relevo, e cole bem as bordas para evitar que se soltem depois.
Para se blindar de erros
Cada caneta, tinta e combinação de cores pode reagir de formas diferentes. Por isso, independente do erro, o ideal é testar antes. Simule a situação: faça uma mancha parecida em um papel similar e veja quais soluções funcionam melhor antes de aplicar no desenho original.
Erros fazem parte do processo, especialmente quando se está retomando o hábito de colorir, por isso adaptar o desenho e transformá-lo na própria arte é uma maneira de individualizar a pintura.
* Produção: Camila Mendes
