Como corrigir os erros ao pintar Bobbie Goods? Dicas ajudam a consertar falhas nos livros de colorir

Caso seja necessário apagar a mancha para recomeçar, a caneta blender pode ser a solução nos casos em que o erro foi feito com uma caneta a base de álcool. Conhecida como número zero entre as marcas mais famosas, ela não tem cor, apenas uma base alcoólica, e, por isso, consegue “dissolver” a tinta quando ambas têm a mesma base. Em borrões pequenos e leves, as manchas podem desaparecer completamente ao passar a caneta com movimentos circulares suaves.