Como combinar as cores para pintar Bobbie Goods? Dicas ajudam a aprimorar os livros de colorir

Cores diferentes podem combinar quando compartilham o mesmo fundo primário. Exemplo: um roxo avermelhado combina melhor com um laranja avermelhado, porque os dois têm o vermelho como base. Mas um roxo azulado não harmoniza tão bem com um laranja amarelado, já que vêm de “fundos” diferentes (um é frio, outro é quente). Tons com cores de base diferente ainda podem ficar boas juntas, mas elas "competem" visualmente, diminuindo a harmonia.