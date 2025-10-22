Comissária argentina viraliza nas redes sociais ao revelar salário em companhia aérea de Dubai 

Uma comissária de bordo conhecida no TikTok provocou debates nas redes sociais ao revelar quanto ganha e os benefícios que recebe com a profissão em Dubai.
A mulher, que é argentina, chama-se Victoria Pano e atua na companhia aérea Emirates. A publicação em que ela fala sobre salário ultrapassou 450 mil visualizações na rede social (assista abaixo).
"Vou contar quanto ganham os comissários de bordo da Emirates. Acho que é um assunto tabu, mas as informações estão disponíveis no site oficial da companhia" afirmou, enquanto se preparava para um voo com destino aos Estados Unidos.
Segundo Victoria, o salário-base mensal de uma comissária na Emirates é de US$ 1,2 mil (cerca de R$ 6,4 mil, na cotação atual). O valor pode aumentar com o pagamento por hora de voo, que é de aproximadamente US$ 18,95 (R$ 102). Em média, os rendimentos podem chegar a US$ 3 mil por mês, o equivalente a mais de R$ 16 mil.
A comissária ainda ressaltou os benefícios oferecidos pela empresa e o fato de possuírem descontos em todo o mundo. Os funcionários da companhia também não precisam custear transporte para o trabalho e aluguel para moradia, o que ajuda a economizar o salário.
Veja o vídeo:
Ao contar das viagens internacionais, ela disse que os comissários dormem a bordo em compartimentos reservados, invisíveis aos passageiros, e que tanto ela quanto seus familiares têm direito a passagens gratuitas ou com desconto.
Victoria também comparou as condições de trabalho no Oriente Médio e na Europa. Segundo ela, comissários europeus recebem entre € 1,5 mil (R$ 9,3 mil) e € 2 mil (R$ 12,5 mil) brutos por mês, mas enfrentam custos mais altos com moradia e transporte, o que reduz o poder de compra.
— Sinto que é um tabu, mas é importante mostrar a realidade de um trabalho que muita gente idealiza sem conhecer de perto — concluiu a comissária.
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular