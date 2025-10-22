Comissária argentina viraliza nas redes sociais ao revelar salário em companhia aérea de Dubai 

Segundo Victoria, o salário-base mensal de uma comissária na Emirates é de US$ 1,2 mil (cerca de R$ 6,4 mil, na cotação atual). O valor pode aumentar com o pagamento por hora de voo, que é de aproximadamente US$ 18,95 (R$ 102). Em média, os rendimentos podem chegar a US$ 3 mil por mês, o equivalente a mais de R$ 16 mil.