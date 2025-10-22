Cometa Lemmon se aproxima da Terra e pode ser visto no Brasil; veja como observar

Um "visitante cósmico" deverá brilhar no céu do Brasil nas próximas noites. O cometa C/2025 A6 Lemmon, descoberto em janeiro deste ano no observatório Mount Lemmon, no Arizona (EUA), está se aproximando ao máximo da Terra e poderá ser observado por aqui também.
O fenômeno atingiu o ponto de maior proximidade na terça-feira (21), coincidindo com a Lua Nova, o que deve garantir um céu escuro e ideal para observação.
Apesar de mais evidente no Hemisfério Norte, o cometa também poderá ser visto no território brasileiro, especialmente em regiões afastadas das cidades, com baixa poluição luminosa e horizonte livre de prédios ou vegetação.
Quando e onde observar
No Brasil, o melhor horário para observação será entre 18h30min e 20h, logo após o pôr do sol, olhando na direção oeste, próxima das constelações de Escorpião e Balança. O Lemmon estará visível a olho nu por alguns dias, mas com brilho mais intenso entre 25 de outubro e 12 de novembro.
A exceção será a noite de 5 de novembro, quando o brilho da Lua Cheia poderá ofuscar a visibilidade do cometa. No restante do período, as condições são consideradas favoráveis para quem quiser tentar registrar o fenômeno, especialmente entre os dias 2 e 8 de novembro, quando deve atingir o pico de luminosidade.
Dicas para observar
- Melhor horário: entre 18h30 e 20h, logo após o pôr do sol;
- Direção: horizonte oeste, perto das constelações de Escorpião e Balança;
- Melhor período: de 25 de outubro a 12 de novembro, com pico de brilho entre 2 e 8 de novembro;
- Condições ideais: céu limpo, baixa luminosidade e horizonte desobstruído;
- Equipamentos: binóculos ou pequenas lunetas ajudam a ver detalhes, mas o fenômeno pode ser percebido a olho nu;
- Apoio digital: aplicativos como Stellarium indicam em tempo real a posição do cometa no céu.
Um cometa verde no céu
O Lemmon é descrito como o cometa mais brilhante de 2025 até agora. Com um tom verde-esmeralda, a paleta é resultado da presença de carbono diatômico (C₂), uma molécula que reage à luz solar e emite o brilho característico.
A cauda azulada que o acompanha é formada por gelo e partículas ionizadas liberadas conforme o cometa se aquece ao se aproximar do Sol.
Vale ressaltar que o espetáculo visual torna o Lemmon um "alvo raro e fotogênico". Com o auxílio de binóculos ou câmeras digitais, é possível distinguir a cabeleira, a nuvem difusa de gás e poeira que envolve o núcleo congelado, e até parte da cauda.
Um visitante que não voltará tão cedo
O C/2025 A6 Lemmon só deve voltar a se aproximar da Terra daqui a cerca de 1.350 anos. A longa órbita faz dele uma oportunidade única de observação, já que dificilmente voltará a ser visível em nossa era.
O cometa pertence à vasta Nuvem de Oort, região gelada nos confins do Sistema Solar que abriga milhares de corpos semelhantes.
Quando um desses fragmentos é desviado em direção ao Sol, o calor faz com que os gelos sublimem, criando o brilho e as caudas que caracterizam os cometas.
Além da passagem do cometa Lemmon, o céu também será palco do pico da chuva de meteoros Orionídeas, que deve registrar até 20 meteoros por hora, que entram na atmosfera a velocidades de até 66 quilômetros por segundo.
