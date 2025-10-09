Cometa 3I/ATLAS é fotografado próximo de Marte; veja imagem

Nesta terça-feira (7), a Agência Espacial Europeia (ESA) divulgou fotos feitas pela sonda ExoMars Trace Gas Orbiter, que capturou o momento em que o objeto interestelar 3I/ATLAS se aproximou do Marte no último sábado (4).
Na máxima aproximação, em 3 de outubro, o cometa chegou a cerca de 30 milhões de quilômetros do planeta vermelho — uma distância considerada pequena em termos astronômicos. As imagens mostram o corpo celeste se movendo entre estrelas distantes.
A câmera foi direcionada para um ponto a quase 32 milhões de quilômetros, com exposições de cinco segundos. O registro é considerado uma conquista notável para uma câmera criada com o objetivo de observar Marte, afirma Nicolas Thomas, professor de física experimental na Universidade de Berna (Suíça) e pesquisador responsável pelo instrumento.
Os pesquisadores ainda precisam analisar as imagens com mais cuidado, pois, embora o cometa apareça claramente, os filtros de cor bloqueiam parte da luz, o que dificulta identificar um sinal científico em meio ao ruído dos sensores.
O que é o cometa 3I/ATLAS?
O cometa 3I/ATLAS foi descoberto em julho de 2025 por um telescópio do projeto ATLAS, no Chile, e logo despertou o interesse dos astrônomos, pois não se originou no nosso Sistema Solar.
Trata-se apenas do terceiro cometa interestelar já identificado, depois de Oumuamua (2017) e Borisov (2019). Esses corpos celestes são visitantes de outras estrelas, formados em sistemas distantes e lançados ao espaço há bilhões de anos.
Pela trajetória e velocidade, os cientistas acreditam que o 3I/ATLAS possa ser até 3 bilhões de anos mais antigo que o Sol.
Outras imagens ainda sem resultados
Outra sonda da ESA, a Mars Express, também tentou fotografar o cometa, mas as imagens obtidas ainda não mostraram resultados. Pesquisadores avaliam agora a possibilidade de empilhar os registros para tentar localizar o objeto.
Segundo Colin Wilson, cientista responsável pelas missões Mars Express e Trace Gas Orbiter, as novas imagens não trazem descobertas inéditas sobre o 3I/Atlas, mas se somam a outros registros que ajudarão a entender como cometas interestelares se diferenciam daqueles que orbitam o nosso Sistema Solar.
Buscas pelo cometa aumentam no Google
Nas últimas horas, após a divulgação da imagem do objeto 3I/ATLAS, as buscas pelo termo aumentaram no Google. Veja abaixo o gráfico do Google Trends:
