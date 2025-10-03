Com prainha artificial, maior cidade do oeste de SC prepara inauguração de parque para transformar os fins de semana na região

Moradores de Chapecó e turistas que procuram o oeste catarinense poderão contar com uma novidade nesta temporada de verão: uma prainha artificial, com areia branca, que integra o projeto de revitalização do Parque Eldorado, no bairro homônimo.
A proposta, prevista para ser inaugurada em dezembro deste ano, ainda contará com pista de caminhada, ciclovia, quadras e quiosques. O espaço, que possui mais de 200 mil metros quadrados, estava desocupado, segundo a prefeitura, que aproveitou para suprir uma necessidade de quem mora na região.
— Chapecó tem 300 mil habitantes, e as pessoas têm poucas opções de lazer no final de semana. Os parques em construção vão ser um recanto para quem mora em apartamento poder passar o dia com os filhos brincando, fazendo caminhadas. Foi pensando no bem-estar das famílias que resolvemos construir mais esse espaço — afirma o prefeito de Chapecó, João Rodrigues (PSD), gaúcho de São Valentim.
Além do Parque Eldorado, a prefeitura também cuida da revitalização de outros seis espaços similares, em diferentes pontos da cidade, como o Parque Belvedere, inaugurado em março deste ano.
A estrutura do parque
Segundo Rodrigues, além da praia artificial, o espaço terá quatro lagos, construídos para proporcionar maior área de lazer. O maior deles terá 50 mil metros quadrados de lâmina de água. Ele ressalta, contudo, que o espaço foi pensado de forma sustentável.
— Será o pulmão para o abastecimento de água potável na cidade, principalmente durante o período de estiagem — explica.
O local também terá quadras poliesportivas para a prática de diferentes esportes, como vôlei, beach tennis, futebol de salão, entre outros.
O secretário de Desenvolvimento Sustentável e Obras Estruturantes, Maurício Lise da Rocha, avalia que a construção irá atrair não apenas moradores, mas pessoas da região que busquem por espaços de lazer.
A estimativa é que cerca de 7 mil pessoas possam desfrutar do espaço. Há também a possibilidade da realização de shows e apresentações.
A obra conta ainda com apoio de empresas privadas, que também serão responsáveis pela instalação de insumos para a obra, como a areia da praia artificial.
— É uma obra para toda a comunidade de Chapecó, que vai beneficiar muitas pessoas — avalia Jélder Antônio, proprietário da Engedix.
Segundo o empresário, foram investidos mais de 14 milhões na obra pública, com cerca de um ano e meio para a realização.
*Produção: Ana Júlia Santos