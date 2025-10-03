Com prainha artificial, maior cidade do oeste de SC prepara inauguração de parque para transformar os fins de semana na região

— Chapecó tem 300 mil habitantes, e as pessoas têm poucas opções de lazer no final de semana. Os parques em construção vão ser um recanto para quem mora em apartamento poder passar o dia com os filhos brincando, fazendo caminhadas. Foi pensando no bem-estar das famílias que resolvemos construir mais esse espaço — afirma o prefeito de Chapecó, João Rodrigues (PSD), gaúcho de São Valentim.