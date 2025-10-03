Viral

Com prainha artificial, maior cidade do oeste de SC prepara inauguração de parque para transformar os fins de semana na região

Batizado de Eldorado, espaço ainda contará com pista de caminhada, quadras poliesportivas e local destinado ao lazer

Prefeitura de Chapecó/Divulgação
Obra foi estimada em R$ 20 milhões.

Moradores de Chapecó e turistas que procuram o oeste catarinense poderão contar com uma novidade nesta temporada de verão: uma prainha artificial, com areia branca, que integra o projeto de revitalização do Parque Eldorado, no bairro homônimo. 

A proposta, prevista para ser inaugurada em dezembro deste ano, ainda contará com pista de caminhada, ciclovia, quadras e quiosques. O espaço, que possui mais de 200 mil metros quadrados, estava desocupado, segundo a prefeitura, que aproveitou para suprir uma necessidade de quem mora na região.

— Chapecó tem 300 mil habitantes, e as pessoas têm poucas opções de lazer no final de semana. Os parques em construção vão ser um recanto para quem mora em apartamento poder passar o dia com os filhos brincando, fazendo caminhadas. Foi pensando no bem-estar das famílias que resolvemos construir mais esse espaço — afirma o prefeito de Chapecó, João Rodrigues (PSD), gaúcho de São Valentim. 

Além do Parque Eldorado, a prefeitura também cuida da revitalização de outros seis espaços similares, em diferentes pontos da cidade, como o Parque Belvedere, inaugurado em março deste ano.

A estrutura do parque

Segundo Rodrigues, além da praia artificial, o espaço terá quatro lagos, construídos para proporcionar maior área de lazer. O maior deles terá 50 mil metros quadrados de lâmina de água. Ele ressalta, contudo, que o espaço foi pensado de forma sustentável

— Será o pulmão para o abastecimento de água potável na cidade, principalmente durante o período de estiagem — explica.

O local também terá quadras poliesportivas para a prática de diferentes esportes, como vôlei, beach tennis, futebol de salão, entre outros. 

O secretário de Desenvolvimento Sustentável e Obras Estruturantes, Maurício Lise da Rocha, avalia que a construção irá atrair não apenas moradores, mas pessoas da região que busquem por espaços de lazer.

A estimativa é que cerca de 7 mil pessoas possam desfrutar do espaço. Há também a possibilidade da realização de shows e apresentações.

A obra conta ainda com apoio de empresas privadas, que também serão responsáveis pela instalação de insumos para a obra, como a areia da praia artificial.

— É uma obra para toda a comunidade de Chapecó, que vai beneficiar muitas pessoas — avalia Jélder Antônio, proprietário da Engedix.

Segundo o empresário, foram investidos mais de 14 milhões na obra pública, com cerca de um ano e meio para a realização.

*Produção: Ana Júlia Santos

