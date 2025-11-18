Viral

Problemas
Notícia

Whatsapp Web caiu? Aplicativo apresenta instabilidade na manhã desta quarta-feira

Downdetector, portal de monitoramento de serviços digitais, registrou aumento nas reclamações relacionadas ao funcionamento do app de mensagens

Zero Hora

Enviar email
FABIO PRINCIPE/stock.adobe.com
O WhatsApp é um aplicativo de mensagens móveis e web multiplataforma.

O aplicativo WhatsApp enfrenta instabilidade na manhã desta quarta-feira (3). De acordo com relatos de usuários no site de monitoramento Downdetector, os problemas começaram por volta das 6h55min.

Por volta das 9h15min, o site Downdetector, que monitora a instabilidade de plataformas digitais, registrava mais de 470 queixas relacionadas ao funcionamento do aplicativo de mensagens

Nos comentários, usuários relatam que o problema persiste no WhatsApp Web, com mensagens que citam 'erro inesperado' na plataforma. Outros usuários se queixam que o site de mensagens sequer abre no desktop. 

Downdetector/Reprodução
Site Downdetector registrou queixas nesta manhã.


*Reportagem em atualização.

Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular

GZH faz parte do The Trust Project
Saiba Mais
Mais sobre: