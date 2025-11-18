Whatsapp Web caiu? Aplicativo apresenta instabilidade na manhã desta quarta-feira

O aplicativo WhatsApp enfrenta instabilidade na manhã desta quarta-feira (3). De acordo com relatos de usuários no site de monitoramento Downdetector, os problemas começaram por volta das 6h55min.
Por volta das 9h15min, o site Downdetector, que monitora a instabilidade de plataformas digitais, registrava mais de 470 queixas relacionadas ao funcionamento do aplicativo de mensagens.
Nos comentários, usuários relatam que o problema persiste no WhatsApp Web, com mensagens que citam 'erro inesperado' na plataforma. Outros usuários se queixam que o site de mensagens sequer abre no desktop.
*Reportagem em atualização.
