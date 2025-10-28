Os fiéis da Igreja Católica celebram, nesta terça-feira (28), o Dia de São Judas Tadeu, conhecido como o padroeiro dos aflitos e das causas impossíveis. Um dos santos mais populares no Brasil, ele foi um dos 12 apóstolos de Jesus.
Segundo as escrituras bíblicas, era primo do Messias e irmão de Tiago Menor, filhos de Alfeu e sua esposa Maria Cléofas, irmã da Virgem Maria. No entanto, mesmo com o parentesco familiar, a bíblia o cita poucas vezes. Ele aparece no Evangelho de Mateus, em que é relatada a escolha dele como apóstolo de Jesus, e no de João, que narra a seguinte indagação de Judas Tadeu, durante a Santa Ceia, ao Messias:
“Disse então Judas (não o Iscariotes): ‘Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo?’. Respondeu Jesus: ‘Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas; são de meu Pai que me enviou'”, (João 14:22-24).
Desejo de que Cristo fosse amado
A partir do questionamento de São Judas Tadeu a Jesus, percebe-se que ele tinha um grande desejo de que o Filho de Deus fosse conhecido e amado pelos fiéis, vontade essa que o apóstolo concretizou por meio de suas ações e entrega a servir o Reino de Deus, já que, após a ascensão de Jesus e receber o Espírito Santo, iniciou a pregação de sua fé em meio às perseguições da Galileia.
“Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos […] Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrá-los de que o Senhor libertou um povo do Egito, mas, posteriormente, destruiu os que não creram”, (Judas 1:3:5).
Orações a São Judas Tadeu
A seguir, confira cinco orações para homenagear e pedir pela intercessão de São Judas Tadeu:
1. Oração para alcançar uma graça
São Judas Tadeu, apóstolo escolhido por Cristo, eu vos saúdo e louvo pela fidelidade e amor com que cumpristes vossa missão. Chamado e enviado por Jesus, sois uma das doze colunas que sustentam a verdadeira Igreja, fundada por Cristo.
Inúmeras pessoas, imitando vosso exemplo e auxiliadas por vossa oração, encontram o caminho para o Pai, abrem o coração aos irmãos e descobrem forças para vencer o pecado e superar todo o mal.
Quero imitar-vos, comprometendo-me com Cristo e com sua Igreja, por uma decidida conversão a Deus e ao próximo, especialmente o mais pobre. E, assim convertido, assumirei a missão de viver e anunciar o Evangelho, como membro ativo de minha comunidade.
Espero, então, alcançar de Deus a graça que imploro confiando na vossa poderosa intercessão.
(Faça o pedido da graça a ser alcançada)
São Judas Tadeu, rogai por nós! Amém!
2. Oração para causas urgentes
São Judas Tadeu,
Glorioso Apóstolo,
Fiel servo e amigo de Jesus!
A Igreja vos honra e invoca por todo o mundo
como patrono dos casos desesperados
e dos negócios sem remédio.
Rogai por mim que estou desolado.
Eu vos imploro, fazei uso do privilégio
Que tendes de trazer socorro imediato,
Onde o socorro desapareceu quase que por completo.
Assiste-me nesta grande necessidade,
Para que eu possa receber as consolações e auxílio
Do céu em todas as minhas precisões, tribulações e sofrimentos.
São Judas Tadeu, lembrar-me-ei sempre deste grande favor
E nunca deixarei de vos louvar e honrar como meu especial
E poderoso patrono
E fazer tudo que estiver ao meu alcance
Para espalhar a vossa devoção por toda parte.
Amém! São Judas Tadeu, rogai por nós.
3. Oração pelas mães
Ó amado apóstolo e mártir do Senhor Jesus, São Judas Tadeu, fostes querido filho de Maria de Cléofas e sobrinho certamente muito estimado da Santa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Delas recebestes o carinho, a proteção e a ternura que forjou em vós um coração filial humilde e uma sensibilidade humana ímpar e discreta.
Tais dons grandiosos de Deus Pai em vossa vida, abriu-vos portas para que, ao tornar-vos discípulo, e depois, apóstolo do Divino Filho de Deus, evangelizastes a tantos povos e espalhastes a paz, o amor e a misericórdia do Senhor, por gestos, palavras e ações.
Testemunhastes pelo martírio um amor marcado pelas feições maternais de Deus: a abnegada entrega, geração de novos filhos na fé, ensino preciso da doutrina do Senhor, mansidão e firmeza em vosso modo de ser.
Nós vos pedimos hoje que, na glória dos santos mártires, no coro dos apóstolos e na comunhão de tantas santas mães que estão no céu, intercedais por nossas mães aqui na terra. Pelas mães que estão grávidas, pelas mães jovens, pelas mães que sofrem por tantas situações adversas, pelas mães que são “pai e mãe”, pelas que sustentam suas famílias, pelas marginalizadas, pelas que não têm as condições mínimas de dignidade, pelas que sofrem com seus filhos desorientados em maus caminhos, enfim, por todas as mães, consanguíneas e adotivas, mães avós e mães madrinhas.
Intercedei também, por todos nós, filhos e filhas, para que, seguindo vosso exemplo, amemos e cuidemos de nossas mães com grande amor filial. Nós vos pedimos confiantes, por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso mestre e Senhor, Filho amado do Pai, Filho amado de Maria e José, na Unidade do Espírito Santo para a Glória de Deus Pai. Amém.
4. Oração para encontrar paz
Querido São Judas Tadeu, apóstolo cheio de amor e esperança, peço-vos que intercedais por mim junto ao Pai celestial. Dai-me serenidade para enfrentar os desafios da vida, paciência nas tribulações e a certeza de que estou só. Que a paz de Cristo habite em meu coração, mesmo na solidão, para que eu possa encontrar, dentro de mim, a força necessária para seguir em frente. Que a luz divina me guie, ainda que a escuridão me envolva, e que, mesmo sem ajuda, eu nunca perco a fé. Amém!
5. Oração de agradecimento a São Judas Tadeu
São Judas Tadeu, apóstolo de Cristo e mártir glorioso, agradeço-vos por vossa intercessão em minha vida. Por meio da vossa poderosa intercessão, alcancei graças imerecidas. Continuei a interceder por mim e por todos que se encontram em aflição. Com gratidão, prometo divulgar sua devoção para que outros também possam encontrar esperança. Amém!