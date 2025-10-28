São Judas Tadeu,

Glorioso Apóstolo,

Fiel servo e amigo de Jesus!

A Igreja vos honra e invoca por todo o mundo

como patrono dos casos desesperados

e dos negócios sem remédio.

Rogai por mim que estou desolado.

Eu vos imploro, fazei uso do privilégio

Que tendes de trazer socorro imediato,

Onde o socorro desapareceu quase que por completo.

Assiste-me nesta grande necessidade,

Para que eu possa receber as consolações e auxílio

Do céu em todas as minhas precisões, tribulações e sofrimentos.

São Judas Tadeu, lembrar-me-ei sempre deste grande favor

E nunca deixarei de vos louvar e honrar como meu especial

E poderoso patrono

E fazer tudo que estiver ao meu alcance

Para espalhar a vossa devoção por toda parte.

Amém! São Judas Tadeu, rogai por nós.