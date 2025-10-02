Cidade do Japão limita uso de dispositivos digitais a duas horas por dia; entenda

A cidade de Toyoake, no centro do Japão, aprovou algo inédito: uma lei que limita o tempo de uso dos smartphones para duas horas diárias. A restrição vale para períodos fora do ambiente de trabalho ou escolar.
A lei foi ideia do prefeito de Toyoake, que tem cerca de 68 mil habitantes e fica em subúrbio industrial, e foi aprovada por 12 votos a 7 na Assembleia Municipal na semana passada.
Em vigor desde a última quarta-feira (1º), a lei, no entanto, é mais simbólica. As autoridades não vão rastrear o uso de smartphones pelos moradores e não haverá penalidades, segundo autoridades municipais, por exceder a recomendação de duas horas.
A proposta solicita aos estudantes do Ensino Fundamental que evitem o uso dos celulares após as 21h e aconselha que alunos do Ensino Médio e adultos não o utilizem após as 22h.
Alguns moradores não gostaram da lei, alegando que o governo está se intrometendo na vida de seus cidadãos.
Autoridades municipais receberam centenas de telefonemas e mensagens com críticas, e uma petição pedindo a revogação da lei circula pelas redes sociais.
