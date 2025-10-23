Cidade brasileira é eleita um dos 25 melhores destinos do mundo para 2026; veja lista completa

O Rio de Janeiro está na lista dos melhores lugares do mundo para viajar em 2026. A publicação Best of the World 2026, elaborada pela comunidade global de fotógrafos, viajantes e editores da National Geographic, foi divulgada nesta semana.
A apelidada Cidade Maravilhosa é mencionada no artigo como uma "megacidade sul-americana em alta" ("a South American megacity having a moment", em inglês).
Entre os motivos para estar na lista, os autores destacaram o Museu Nacional, que foi atingido por um incêndio em 2018. A instituição deve reabrir parcialmente no próximo ano e totalmente em 2028. O Museu Nacional de Belas Artes, com planos de reabertura no próximo ano, também é lembrado.
Experiências clássicas, mas renovadas, como uma trilha até o Cristo Redentor e o passeio de bondinho do Pão de Açúcar, também são mencionadas.
Na ala da gastronomia, os autores destacam que o Rio está em ascensão como destino neste âmbito a partir dos vários restaurantes com estrelas Michelin.
De acordo com O Globo, o reconhecimento internacional chega em um momento de crescimento do turismo. A cidade foi premiada também na 32ª edição do World Travel Awards para a América do Sul, nas categorias Melhor Destino de Praia, Melhor Destino para "City Break" (viagens curtas, como em fim de semana ou feriado) e Melhor Destino de Eventos e Festivais.
Confira a lista completa de melhores destinos, segundo a National Geographic:
- Milão e as Dolomitas (Itália)
- Québec (Canadá)
- Pequim (China)
- Dominica (Caribe)
- Rabat (Marrocos)
- Hull (Inglaterra)
- Terras áridas da Dakota do Norte (Estados Unidos)
- Manila (Filipinas)
- Costa do Mar Negro (Turquia)
- Khiva (Uzbequistão)
- Parque Nacional de Akagera (Ruanda)
- Vancouver (Canadá)
- Yamagata (Japão)
- Rota 66 (Oklahoma, Estados Unidos)
- Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta (Austrália)
- Rio de Janeiro (Brasil)
- Oulu (Finlândia)
- Coreia do Sul
- Guimarães (Portugal)
- País Basco (Espanha)
- Maui (Havaí, Estados Unidos)
- Pittsburgh (Estados Unidos)
- Costa de Oaxaca (México)
- Fiji
- Medelín (Colômbia)
