Cidade brasileira é eleita um dos 25 melhores destinos do mundo para 2026; veja lista completa

Publicação Best of the World é elaborada pela comunidade global de fotógrafos, viajantes e editores da National Geographic

No artigo, Rio de Janeiro é descrito como "megacidade sul-americana em alta".

O Rio de Janeiro está na lista dos melhores lugares do mundo para viajar em 2026. A publicação Best of the World 2026, elaborada pela comunidade global de fotógrafos, viajantes e editores da National Geographic, foi divulgada nesta semana. 

A apelidada Cidade Maravilhosa é mencionada no artigo como uma "megacidade sul-americana em alta" ("a South American megacity having a moment", em inglês). 

Entre os motivos para estar na lista, os autores destacaram o Museu Nacional, que foi atingido por um incêndio em 2018. A instituição deve reabrir parcialmente no próximo ano e totalmente em 2028. O Museu Nacional de Belas Artes, com planos de reabertura no próximo ano, também é lembrado.

Outro lugar citado é o Copacabana Palace, que inaugurará suítes e spa, assim como tem planos de promover um novo megaevento, com show para milhões de pessoas, como ocorreu com Lady Gaga e Madonna.

Experiências clássicas, mas renovadas, como uma trilha até o Cristo Redentor e o passeio de bondinho do Pão de Açúcar, também são mencionadas. 

Na ala da gastronomia, os autores destacam que o Rio está em ascensão como destino neste âmbito a partir dos vários restaurantes com estrelas Michelin.

De acordo com O Globo, o reconhecimento internacional chega em um momento de crescimento do turismo. A cidade foi premiada também na 32ª edição do World Travel Awards para a América do Sul, nas categorias Melhor Destino de Praia, Melhor Destino para "City Break" (viagens curtas, como em fim de semana ou feriado) e Melhor Destino de Eventos e Festivais.

Confira a lista completa de melhores destinos, segundo a National Geographic:

  • Milão e as Dolomitas (Itália)
  • Québec (Canadá)
  • Pequim (China)
  • Dominica (Caribe)
  • Rabat (Marrocos)
  • Hull (Inglaterra)
  • Terras áridas da Dakota do Norte (Estados Unidos)
  • Manila (Filipinas)
  • Costa do Mar Negro (Turquia)
  • Khiva (Uzbequistão)
  • Parque Nacional de Akagera (Ruanda)
  • Vancouver (Canadá)
  • Yamagata (Japão)
  • Rota 66 (Oklahoma, Estados Unidos)
  • Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta (Austrália)
  • Rio de Janeiro (Brasil)
  • Oulu (Finlândia)
  • Coreia do Sul
  • Guimarães (Portugal)
  • País Basco (Espanha)
  • Maui (Havaí, Estados Unidos)
  • Pittsburgh (Estados Unidos)
  • Costa de Oaxaca (México)
  • Fiji
  • Medelín (Colômbia)

