CEO de 30 anos acorda às 5h da manhã, treina duas vezes por dia e acumula fortuna de US$ 1,3 bilhão

A empreendedora Lucy Guo, 30 anos, alcançou o posto de uma das bilionárias mais jovens do mundo, com patrimônio estimado em US$ 1,3 bilhão, segundo a CNBC Make It. A trajetória é marcada por decisões estratégicas e uma rotina intensa: ela acorda às 5h30, treina duas vezes ao dia e costuma participar de reuniões enquanto se alimenta, sem pausas formais para o almoço.
Guo critica hábitos que considera improdutivos, como assistir TV ou navegar em redes sociais, e defende que o equilíbrio pode ser alcançado com foco e disciplina.
— Acho que a maioria das pessoas poderia ter equilíbrio entre vida pessoal e profissional se cortasse o que faz desperdiçarem seu tempo quando chega em casa, que é: rolar a tela do TikTok. Muitas pessoas apenas sentam e assistem TV sem pensar — disse à CNBC Make It.
Bilionária supera Taylor Swift
A empreendedora tornou-se a mulher mais jovem do mundo a atingir o status de bilionária self-made (não herdeira) superando nomes como Taylor Swift. De acordo com a revista Veja, a ceo é filha de imigrantes chineses e foi criada na região da baía de São Francisco, nos Estados Unidos.
A carreira começou como designer de produtos na área de tecnologia. Em 2016, cofundou a Scale AI ao lado de Alexander Wang. Mesmo após deixar a empresa dois anos depois, por divergências internas, manteve uma participação acionária de cerca de 5%. A valorização da companhia, especialmente após a aquisição parcial pela Meta, elevou o valor de sua fatia para mais de US$ 1,25 bilhão.
Além da Scale AI, Guo fundou o fundo Backend Capital, voltado para startups, e a Passes, plataforma de monetização para criadores de conteúdo. Em dois anos, a Passes captou mais de US$ 65 milhões em investimentos.
A trajetória da empresária reforça a importância do domínio sobre finanças corporativas como diferencial competitivo no crescimento de negócios e patrimônio pessoal.
Poucas horas de sono e sem pausa para almoço
Lucy trabalha seis dias por semana, além de defender e adotar uma rotina com poucas horas de sono.
— Teoricamente, eu poderia trabalhar até meia-noite, depois poderia ir à balada até as 2 da manhã, depois poderia dormir e acordar por volta das 6h da manhã e ir ao Barry’s (academia) — defende.
A CEO pratica exercícios físicos duas vezes ao dia. Além disso, afirma que não tira pausas para almoçar: realiza as refeições durante reuniões e entre um compromisso e outro.
