CEO de 30 anos acorda às 5h da manhã, treina duas vezes por dia e acumula fortuna de US$ 1,3 bilhão

A carreira começou como designer de produtos na área de tecnologia. Em 2016, cofundou a Scale AI ao lado de Alexander Wang. Mesmo após deixar a empresa dois anos depois, por divergências internas, manteve uma participação acionária de cerca de 5%. A valorização da companhia, especialmente após a aquisição parcial pela Meta, elevou o valor de sua fatia para mais de US$ 1,25 bilhão.