Casos suspeitos de intoxicação por metanol devem aumentar no país, projeta ministro da Saúde

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse nesta quarta-feira (1º) que o número de casos suspeitos de intoxicação por metanol deve aumentar ao longo dos próximos dias em razão do reforço das medidas de vigilância anunciadas pela pasta.
— Está aumentando a sensibilidade para isso, chamando mais a atenção dos profissionais de saúde, aumentando a suspeita desses profissionais e, com a notificação imediata, subindo mais rápido essa informação também — disse durante coletiva à imprensa sobre vacinação em Brasília.
Segundo o ministro, até a noite de terça-feira (30), 26 casos suspeitos de intoxicação por metanol haviam sido notificados. Além dos casos identificados no Estado de São Paulo, Pernambuco notificou, na manhã desta quarta, três casos suspeitos.
— As orientações do Ministério da Saúde são para que todo o Brasil, todo o sistema de vigilância, esteja atento a essa situação — destacou Padilha.
Para o ministro, a intoxicação por metanol pode ser nacional:
— A nossa expectativa é que, no reforço da sensibilidade, da divulgação do problema, isso aumente também a suspeita pelos profissionais de saúde e aumente o número de casos notificados.