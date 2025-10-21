"Casas-caixão"? Como são os microapartamentos de Hong Kong

O repórter Rodrigo Carvalho, em reportagem exibida no Fantástico deste domingo (19), visitou essas habitações e expôs a dimensão do problema. Com 1,89m de altura, o jornalista demonstrou a limitação do espaço. Segundo ele, a área deste tipo de moradia é menor que um caixão padrão para uma pessoa do seu tamanho, que teria aproximadamente 2m x 70cm.