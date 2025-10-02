Casal encontrado morto em SC: banheira onde PM e empresária estavam chegou a 50°C

A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre a morte do policial militar Jeferson Luiz Sagaz e da companheira, a empresária Ana Carolina Silva, encontrados sem vida em um motel de São José, na Grande Florianópolis, no dia 11 de agosto. Os resultados da investigação foram apresentados em coletiva de imprensa na quarta-feira (1º).
Conforme o delegado Felipe Simão, responsável pelo caso, a causa da morte foi a combinação de álcool e cocaína, associada à permanência em uma banheira quente. A água chegou a ultrapassar 50°C em poucos minutos, e o aquecedor do quarto também estava ligado em temperatura elevada.
— Essas circunstâncias, associadas às substâncias encontradas, levaram à conclusão de que a morte foi súbita — afirmou o delegado.
Resultado da perícia
A perita-geral da Polícia Científica, Andressa Boer Fronza, explicou que mais de 16 laudos foram elaborados, envolvendo análises nos corpos, no local da ocorrência e em objetos relacionados. O inquérito foi finalizado e encaminhado à Justiça ainda na quarta-feira.
Segundo Andressa, as concentrações de álcool e cocaína já poderiam ser suficientes para causar a morte do casal, mas o calor intenso potencializou os efeitos.
— A causa de ambas as mortes foi a mesma: intoxicação exógena, favorecendo o processo de intermação (hipertermia induzida pelo calor), com desidratação intensa, colapso térmico e, por fim, falência orgânica. Ou seja, o óbito ocorreu por condições multifatoriais — detalhou.
Desde o início, a principal linha de investigação apontava para morte acidental, hipótese confirmada com a conclusão do inquérito. A participação de terceiros foi descartada.
No dia da ocorrência, Jeferson estava de folga. Ele e Ana passaram a tarde em um food park comemorando o aniversário da filha de 4 anos, onde consumiram bebidas alcoólicas. Mais tarde, chegaram a ir a uma casa noturna, mas não entraram no local. A criança ficou sob os cuidados de uma familiar enquanto o casal seguiu para o motel, por volta da meia-noite.
O que diz a família
Ana Carolina Silva era proprietária de uma esmalteria. Jeferson atuava na Academia de Polícia Militar da Trindade (APMT), em Florianópolis. O casal estava junto havia quase 20 anos e não tinha histórico de violência.
Após a divulgação do inquérito, a família de Ana publicou uma nota:
“É com profunda indignação que nós, da família de Ana Carolina da Silva, conhecida como Ana da Mood, repudiamos as notícias falsas que vêm sendo divulgadas.
Embora laudos indiquem a presença de substâncias em seu sangue, afirmamos com total certeza que Ana não era usuária de drogas. Diante das inconsistências, levantamos a preocupação de possível ingestão forçada ou envenenamento e exigimos investigação rigorosa, transparente e imparcial.
Nosso objetivo é preservar a memória e a dignidade de Ana, garantindo que a verdade prevaleça sobre especulações cruéis e injustas. Não aceitaremos que sua história seja manchada por suposições irresponsáveis.
Seguiremos firmes em busca de respostas, certos de que a justiça será feita.”
