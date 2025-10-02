Casal encontrado morto em SC: banheira onde PM e empresária estavam chegou a 50°C

“É com profunda indignação que nós, da família de Ana Carolina da Silva, conhecida como Ana da Mood, repudiamos as notícias falsas que vêm sendo divulgadas.

Embora laudos indiquem a presença de substâncias em seu sangue, afirmamos com total certeza que Ana não era usuária de drogas. Diante das inconsistências, levantamos a preocupação de possível ingestão forçada ou envenenamento e exigimos investigação rigorosa, transparente e imparcial.

Nosso objetivo é preservar a memória e a dignidade de Ana, garantindo que a verdade prevaleça sobre especulações cruéis e injustas. Não aceitaremos que sua história seja manchada por suposições irresponsáveis.

Seguiremos firmes em busca de respostas, certos de que a justiça será feita.”