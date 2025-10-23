Casal da primeira temporada de "Casamento às Cegas" comemora nascimento do primeiro filho

Um casal que se conheceu e se apaixonou na primeira temporada do Love is Blind, versão estadunidense do reality show da Netflix Casamento às Cegas, teve o primeiro filho. Lauren Speed-Hamilton e Cameron Hamilton anunciaram a novidade na segunda-feira (20), poucas semanas antes de completarem sete anos de casamento.
“Nosso filho, Ezra William Hamilton, chegou ao mundo em 1º de outubro — um pouquinho antes do previsto, mas no tempo perfeito de Deus”, escreveu o casal em uma postagem em que mostram o filho pela primeira vez.
Lauren contou que o bebê nasceu depois de "uma reviravolta inesperada": ela teve pré-eclâmpsia e precisou passar alguns dias no hospital. A condição foi a mesma que a cantora Lexa enfrentou em sua gravidez no início do ano.
Quem são Lauren e Cameron?
Lauren e Cameron foram os primeiros a ficarem noivos na primeira temporada do experimento social, em 2018, e rapidamente se tornaram os queridinhos do público.
Desde o casamento, eles seguem compartilhando a vida com os fãs por meio do canal no YouTube Hanging with the Hamiltons, do podcast The Love Seat e do livro Leap of Faith: Finding Love the Modern Way. Cameron acumula 2 milhões seguidores no Instagram e Lauren, 2,6 milhões.
Nos últimos anos, o casal falou abertamente sobre a jornada de infertilidade que enfrentou — e como as dificuldades acabaram fortalecendo a relação. O casal contou em entrevista a uma revista em maio que tentaram engravidar por quatro anos:
— Foi uma espera longa.
Veja o momento que o casal se conheceu no programa:
