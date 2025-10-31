Calendário lunar de novembro de 2025: as datas das fases da Lua no mês

Lua Cheia será no dia 5 de novembro.Lauro Alves/Agencia RBS
Precisamente às 10h19min do dia 5 de novembro, a Lua Cheia marca o início das fases da lua do mês (veja completo logo abaixo).
Durante o mês, o satélite passará pelas quatro fases: cheia (5), crescente (12), nova (20) e minguante (28). O ciclo de cada fase da Lua dura, aproximadamente, sete dias.
Fases da Lua em novembro
- 5/11 às 10h19min: Lua Cheia
- 12/11 às 02h28min: Lua Minguante
- 20/11 às 03h47min: Lua Nova
- 28/11 às 03h58min: Lua Crescente
Fases da Lua
A Lua possui quatro fases: cheia, crescente, minguante e nova, que são determinadas a partir da sua posição com relação ao Sol e a Terra. Elas indicam o nível de visibilidade do satélite natural em nosso planeta, de acordo com a luz que ele reflete do Sol – apesar de chamar atenção pelo brilho, a Lua não possui luz própria.
- Lua Nova: Este é o momento em que a Lua está na mesma direção do Sol com relação à posição da Terra. Ou seja, o satélite está no céu durante o dia e, por isso, não pode ser visto do nosso planeta (motivo também pelo qual não há foto).
- Lua Crescente: Com a luz do sol iluminando a metade oeste, lembra a letra C quando observada do Hemisfério Sul, enquanto no Hemisfério Norte é parecida com a letra D.
- Lua Cheia: Esta é a fase mais luminosa da Lua, em que ela é mais visível na Terra. O satélite está na direção oposta do Sol, por isso reflete a luz em toda sua superfície.
- Lua Minguante: A Lua apresenta um formato similar aos das letras D e C, que varia de acordo com sua posição, quando observada do Hemisfério Sul da Terra.
Superluas
- 5 de novembro
- 4 de dezembro