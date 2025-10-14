Cachorro do filme "Caramelo" morre no final? Veja onde assistir ao filme

O filme Caramelo, lançado na Netflix na última quarta-feira (8), tem emocionado o público com a história de amizade entre um cachorro vira-lata desastrado e um chef de cozinha que o adota após ser seguido até em casa. Esse conteúdo contém spoilers.
O longa é estrelado por Rafael Vitti e pelo cãozinho Amendoim. Dirigido por Diego Freitas, a produção acompanha Pedro, um chef que alcança a promoção dos sonhos no mesmo dia em que um cachorro abandonado cruza seu caminho. No auge da carreira, ele descobre um diagnóstico de câncer e precisa repensar as prioridades da vida.
A trama, naturalmente carregada de emoção, foi inspirada na relação do próprio diretor com sua cachorra, Paçoca. Para Rafael Vitti, amante de animais, o projeto foi um dos maiores desafios da carreira — especialmente por dividir cena com um cão.
O Caramelo morre no filme?
Apesar da grande apreensão do público de um final trágico, Caramelo não morre no longa. A história foca em sua grande amizade com Pedro e da diferença que o animal faz na vida do chef de cozinha.
O cão se torna um companheiro tanto para os bons momentos quanto para os mais difíceis, ensinando-o a enxergar a realidade com mais leveza.
Onde assistir ao filme?
Caramelo está disponível na Netflix. Para assistir, é necessário ter assinatura ativa em um dos planos atuais:
- Padrão com anúncios – R$ 20,90 (Full HD)
- Padrão – R$ 44,90 (Full HD)
- Premium – R$ 59,90 (4K + HDR)
