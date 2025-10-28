Bairro da Liberdade, em São Paulo, está entre os 25 melhores destinos do mundo para visitar em 2026 

A Liberdade, tradicional bairro da região central de São Paulo, foi incluída entre os 25 melhores destinos do mundo para visitar em 2026, segundo o ranking Best in Travel, elaborado pela editora Lonely Planet, referência global em publicações de turismo.
Único representante brasileiro na lista, o bairro foi reconhecido pela combinação entre cultura e gastronomia. Com forte influência asiática, a Liberdade abriga a maior comunidade japonesa fora do país de origem.
As ruas são decoradas com lanternas típicas e concentram feiras, lojas e restaurantes orientais que atraem moradores e turistas.
Além da herança asiática, a publicação destaca a importância histórica do bairro na memória negra da cidade. Um dos pontos citados é a Capela dos Aflitos, construída em 1779, localizada no fim da Rua dos Aflitos, onde funcionava um antigo cemitério de pessoas escravizadas.
Entre as atrações recomendadas estão a Feira da Liberdade, realizada aos fins de semana, o Jardim Oriental e as lojas especializadas em cultura pop asiática, como animes e artigos temáticos.